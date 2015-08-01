Agosto Azul aposta até em torneio de futebol para alertar homens a cuidarem mais da saúde

Com o início do mês de agosto começa também uma campanha de conscientização para a população masculina ter hábitos mais saudáveis. É o Agosto Azul, que incentiva os homens a buscarem com mais frequência os médicos. Em Vitória, as unidades de saúde terão programação especial e vai contar até com torneios de futebol para atrair os homens que não costumam se consultar.

Segundo a Referência Técnica em Saúde do Homem de Vitória, Eliane Moreira, a campanha é um bom momento para descontruir a cultura de que o homem não busca atendimento. Para isso, os serviços de saúde vão buscar a aproximação com a população masculina.

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“O homem também é visto como provedor pela sociedade. Tem vários aspectos culturais que precisamos desconstruir e isso não é rápido. É um trabalho de médio a longo prazo para levar os homens ao médico com frequência”, disse à Rádio CBN Vitória.

O taxista Pedro Marochio, de 63 anos, diz que é “bobeira” os homens terem preconceito com os exames, principalmente o de próstata.“Tem homem que tem essa bobeira de não querer fazer os exames. Tem que se cuidar, assim como as mulheres fazem. Eu nunca tive isso, gosto de ir ao médico”, contou.

Inicialmente, a campanha tinha foco exclusivo na prevenção do câncer de próstata e no exame para detectar a doença. No entanto, neste ano, em Vitória, a intenção é que os homens busquem todos os tipos de cuidados médicos. Não só o exame de próstata, mas testes para diabetes, hipertensão, HIV e hepatites serão ofertados com mais frequência nas unidades de saúde.

Vai lá

Várias ações acontecerão a partir desta segunda-feira (3). As unidades de saúde de Santa Luíza e Santo Antônio vão oferecer consultas médicas, de enfermagem e odontológicas direcionadas ao homem. Outras oito unidades de saúde estarão com programação especial em atendimento ao homem: Forte São João, Consolação, Resistência, do Quadro, Jardim da Penha, Jesus de Nazareth, Ilha de Santa Maria e Praia do Suá.