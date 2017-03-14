Agora em audiência, governo e mulheres de PMs vão para mais um encontro

Uma mulher de 41 anos morreu em acidente na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, região Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Siena quando atingiu uma Volkswagen Saveiro. A identidade da mulher não foi divulgada.





Testemunhas relataram à PM que os dois veículos seguiam em direções opostas quando, em uma curva, a condutora do Siena invadiu a contramão e atingiu a Saveiro. O motorista da Saveiro sofreu ferimentos pelo corpo, foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um pronto-socorro da região.





O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Água Doce do Norte.