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Greve da PM

Agora em audiência, governo e mulheres de PMs vão para mais um encontro

Publicado em

14 mar 2017 às 19:05
Após quatro tentativas de acordo sem sucesso, representantes do Governo do Estado e mulheres de policiais militares voltam a se encontrar novamente nesta quinta-feira (16) para uma audiência de conciliação. Desta vez, a reunião será mediada pelo juiz Mário da Silva Nunes Neto, da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual. O pedido foi feito pelo Ministério Público Estadual (MPE).
Desde o início da paralisação dos PMs, no dia 4 de fevereiro, as mulheres que bloqueavam as entradas de batalhões e quartéis – impedindo o serviço de segurança no Estado – participaram de quatro reuniões com o governo para tratar da pauta de reivindicações. Em uma delas, no dia 9 de fevereiro, o encontro durou quase 11 horas, mas não houve acordo.
Agora em audiência, governo e mulheres de PMs vão para mais um encontro
No dia 24 de fevereiro, após uma reunião mediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) que durou nove horas, as mulheres decidiram encerrar o movimento, com a promessa de que um novo encontro seria realizado com o governo no dia 2 de março.
O encontro não aconteceu porque o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, decidiu que o MPT não poderia participar da mediação, pois a atribuição era do MPE. Nesta audiência, as mulheres dos PMs vão pedir a volta dos policiais militares que foram transferidos para o interior, melhores condições de trabalho e a anistia dos policiais envolvidos no protesto.
Nesta quinta, o novo encontro – em caráter de audiência – será realizado às 14h, na 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A assessoria de imprensa da Secretaria de Direitos Humanos informou que o secretário Júlio Pompeu vai participar da audiência.
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Na ES 080

Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Publicado em 01/06/2026 às 18:21
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher de 41 anos morreu em acidente em Água Doce do Norte Reprodução | Leitor A Gazeta

Uma mulher de 41 anos morreu em acidente na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, região Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Siena quando atingiu uma Volkswagen Saveiro. A identidade da mulher não foi divulgada.


Testemunhas relataram à PM que os dois veículos seguiam em direções opostas quando, em uma curva, a condutora do Siena invadiu a contramão e atingiu a Saveiro. O motorista da Saveiro sofreu ferimentos pelo corpo, foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um pronto-socorro da região. 


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Água Doce do Norte.

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Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.

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Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro

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Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos

Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Trio de escaladores foi resgatado pelo Notaer e Bombeiros na Pedra do Frade e a Freira, no ES

Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica

Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Viatura Polícia Militar

ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio

Victor Soares de Souza, de 19 anos, estava internado desde o dia do acidente e não resistiu aos ferimentos

Morre motociclista que colidiu em carro em cruzamento de Linhares

Fumaça em restaurante chama a atenção em Jardim Camburi

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Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves

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Acidente aconteceu na localidade de Santa Clara, zona rural da cidade

Grave acidente mata um e deixa outro preso às ferragens em Ibatiba

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bloqueio total

Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Publicado em 01/06/2026 às 17:25

Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da tarde desta segunda-feira (1°). A Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém se feriu, mas as chamas também atingiram uma área de vegetação às margens da rodovia. 


A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos para que os Bombeiros pudessem controlar o incêndio. Por volta das 19h, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, informou que o trânsito foi liberado no sentido norte (Vitória), porém seguia paralisado na direçã contrária (Rio de Janeiro).


No início de 2026, outros seis acidentes com caminhões-cegonha foram registrados em menos de um mês no Espírito Santo. Três deles também ocorreram na BR 101.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Trânsito

Idoso de 70 anos é detido por dirigir sob efeito de álcool em Linhares

Publicado em 01/06/2026 às 16:18
Caso aconteceu no domingo (31) no bairro Interlagos
Carro foi removido para um pátio credenciado pelo Detran-ES Reprodução | Guarda Civil Municipal de Linhares

Um idoso de 70 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e conduzido à delegacia por dirigir um carro sob o efeito de álcool, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (31). Moradores disseram aos agentes da guarda que o homem chegou a subir em calçadas e quase atropelou pedestres.


Segundo a GCM, o motorista apresentava forte odor de álcool, descoordenação motora e dificuldade para responder às perguntas e realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à delegacia, onde passou por um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. O carro foi removido para um pátio credenciado pelo Detran/ES.


A Polícia Civil informou que o idoso foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e, após o pagamento da fiança, foi liberado para responder ao processo em liberdade. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Sul do ES

Grupo pede ajuda após ficar preso na pedra do Frade e a Freira no ES

Publicado em 01/06/2026 às 15:16

Um grupo ficou preso após subir o monumento natural da Pedra do Frade e a Freira, localizado na divisa entre os municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das três pessoas conseguiu ligar e pedir ajuda nesta segunda-feira (1°), afirmando que estavam no local desde o domingo (31) e não conseguiam sair.


Além dos Bombeiros, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo foi ao local e recuperou as vítimas com um cesto de resgate. Os três contaram para a equipe do Notaer que tentaram descer após uma escalada, mas não encontraram a via de acesso pois ela estava destruída. O grupo decidiu esperar a manhã para tentar novamente, mas ainda assim não conseguiram realizar a descida e ligaram para os bombeiros. 


Após o resgate realizado no final da tarde de segunda-feira (1°), os escaladores chegaram sem ferimentos ao solo. Eles ficaram aos cuidados dos bombeiros.

Trio de escaladores foi resgatado pelo Notaer e Bombeiros na Pedra do Frade e a Freira, no ES
Trio de escaladores foi resgatado pelo Notaer e Bombeiros na Pedra do Frade e a Freira, no ES Divulgação/Notaer
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Av. João Mendes

Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha

Publicado em 01/06/2026 às 15:10
​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica Divulgação |  Prefeitura de Vila Velha

A Avenida João Mendes, entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, será reorganizada e passará pela implantação de duas novas rotatórias, um novo pavimento, ciclovia e calçada cidadã em aproximadamente um quilômetro de via. 


As obras terão início nas proximidades da Rua 31 e da elevatória da Cesan, seguindo no sentido Glória até a Rua 16, na altura da nova Drogasil. As rotatórias vão ser construídas no cruzamento entre a Avenida João Mendes, Rua Itaoca e Pedro Maia de Carvalho e na conexão entre a Avenida Perimetral e a Avenida João Mendes.


A proposta prevê ainda áreas separadas para circulação de bicicletas, nova sinalização horizontal e vertical, implantação de canteiros direcionadores, reorganização das faixas de rolamento, travessias de pedestres, adequação dos acessos laterais, implantação e reforma do sistema cicloviário e execução de novo pavimento em todo o trecho.   

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Dados positivos

ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio

Publicado em 01/06/2026 às 14:58

O Espírito Santo encerrou maio com o menor número de homicídios dos últimos 30 anos — quando se iniciou a série histórica — com 64 assassinatos, mesma quantidade registrada no período de 2025. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano, foram contabilizados 321 assassinatos, contra 332 mortes relacionadas a este tipo de crime entre janeiro e maio do ano passado, uma redução de 3,3%. 


Dados da Sesp (Secretária de Segurança Pública e Defesa Social) revelam que 57 municípios capixabas não registraram nenhum homicídio no mês passado, com o número de mortes se concentrando em 31 cidades.


O Sul do Espírito Santo foi a região que teve a maior redução de crimes deste tipo no período, com 18 casos, contra 30 entre janeiro e maio de 2025. O Noroeste capixaba também apresentou redução expressiva no número de assassinatos, com 45 no total.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Após 10 dias internado

Morre motociclista que colidiu em carro em cruzamento de Linhares

Publicado em 01/06/2026 às 12:03
Victor Soares de Souza, de 19 anos, estava internado desde o dia do acidente e não resistiu aos ferimentos
Victor Soares de Souza foi internado após sofrer traumatismo cranioencefálico em acidente. Montagem | A Gazeta

Um motociclista de 19 anos morreu na noite de domingo (31) após não resistir aos ferimentos sofridos em um acidente com um carro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Victor Soares de Souza estava internado há 10 dias no Hospital Rio Doce e morreu em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.


O acidente aconteceu na quinta-feira (21), no bairro Linhares V. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que seguia no sentido Gaivotas–Boa Vista quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Bem-Te-Vi, teve a lateral esquerda do veículo atingida pela motocicleta.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeos

Fumaça em restaurante mobiliza os bombeiros em Jardim Camburi

Publicado em 01/06/2026 às 10:34
Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, registraram uma fumaça densa saindo do restaurante Ilha do Caranguejo na manhã desta segunda-feira (1º). Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e a ocorrência está em andamento. 

A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, esteve no local. Ela apurou, junto a uma das proprietárias, que o fogo começou em uma fritadeira, por volta das 10h. O exaustor jogou as chamas para cima e algumas partes de palha que ficam no telhado foram incendiadas. 

Apenas a cozinha, que foi reformada há cerca de 30 dias, foi atingida. Ninguém ficou ferido. Os proprietários ainda estão calculando o prejuízo. 

"Nas segundas-feiras a gente não abre para o almoço, então graças a Deus a gente estava com poucos colaboradores presentes. Foi um livramento", desabafou a proprietária Lorena Motta. 
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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tráfico

Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves

Publicado em 31/05/2026 às 19:03
Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves
Trio é preso com submetralhadora, drogas e munições em Alfredo Chaves Polícia Militar

Três homens foram presos com uma submetralhadora, drogas e munições durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de sábado (30), no bairro Cajá, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Um quarto suspeito também foi detido com o grupo, mas foi liberado na delegacia, segundo a Polícia Civil.


De acordo com a Polícia Militar, durante a ação foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380, diversas munições do mesmo calibre, porções de cocaína e maconha, além de materiais utilizados para embalar entorpecentes e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.


Segundo a Polícia Civil, três dos conduzidos à delegacia de Guarapari foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e/ou munições. Após os procedimentos, eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecem à disposição da Justiça. Já o quarto suspeito foi ouvido e liberado. Conforme informou a corporação, a autoridade policial não identificou elementos suficientes que justificassem o flagrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
ES 185

Grave acidente mata um e deixa outro preso às ferragens em Ibatiba

Publicado em 31/05/2026 às 13:18

Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que estavam sair da pista na noite deste sábado (31), na localidade de Santa Clara, zona rural de Ibatibana Região do Caparaó do Espírito Santo. 


O acidente aconteceu na Rodovia ES 185. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um dos ocupantes do veículo já estava sem vida. O segundo estava consciente, mas preso às ferragens.


Os militares realizaram o resgate do ferido utilizando equipamentos especializados. O homem foi encaminhado pelo Samu/192 ao Hospital de Ibatiba para atendimento médico.


A Polícia Militar disse que esteve no local e acionou a perícia. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima fatal, um homem, de 38 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Iúna, segundo a Polícia Civil. 
Acidente aconteceu na localidade de Santa Clara, zona rural da cidade
Corpo de Bombeiros realizou a retirada das vítimas Reprodução | Corpo de Bombeiros
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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