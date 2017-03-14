Agora em audiência, governo e mulheres de PMs vão para mais um encontro

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Uma mulher de 41 anos morreu em acidente na ES 080, na zona rural de Água Doce do Norte, região Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia um Fiat Siena quando atingiu uma Volkswagen Saveiro. A identidade da mulher não foi divulgada.
Testemunhas relataram à PM que os dois veículos seguiam em direções opostas quando, em uma curva, a condutora do Siena invadiu a contramão e atingiu a Saveiro. O motorista da Saveiro sofreu ferimentos pelo corpo, foi socorrido pelo Samu/192 e levado a um pronto-socorro da região.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Água Doce do Norte.
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Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR 101 em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da tarde desta segunda-feira (1°). A Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém se feriu, mas as chamas também atingiram uma área de vegetação às margens da rodovia.
A pista foi totalmente interditada nos dois sentidos para que os Bombeiros pudessem controlar o incêndio. Por volta das 19h, o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, informou que o trânsito foi liberado no sentido norte (Vitória), porém seguia paralisado na direçã contrária (Rio de Janeiro).
No início de 2026, outros seis acidentes com caminhões-cegonha foram registrados em menos de um mês no Espírito Santo. Três deles também ocorreram na BR 101.
Um idoso de 70 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e conduzido à delegacia por dirigir um carro sob o efeito de álcool, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu no domingo (31). Moradores disseram aos agentes da guarda que o homem chegou a subir em calçadas e quase atropelou pedestres.
Segundo a GCM, o motorista apresentava forte odor de álcool, descoordenação motora e dificuldade para responder às perguntas e realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à delegacia, onde passou por um exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. O carro foi removido para um pátio credenciado pelo Detran/ES.
A Polícia Civil informou que o idoso foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e, após o pagamento da fiança, foi liberado para responder ao processo em liberdade.
Um grupo ficou preso após subir o monumento natural da Pedra do Frade e a Freira, localizado na divisa entre os municípios de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das três pessoas conseguiu ligar e pedir ajuda nesta segunda-feira (1°), afirmando que estavam no local desde o domingo (31) e não conseguiam sair.
Além dos Bombeiros, um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo foi ao local e recuperou as vítimas com um cesto de resgate. Os três contaram para a equipe do Notaer que tentaram descer após uma escalada, mas não encontraram a via de acesso pois ela estava destruída. O grupo decidiu esperar a manhã para tentar novamente, mas ainda assim não conseguiram realizar a descida e ligaram para os bombeiros.
Após o resgate realizado no final da tarde de segunda-feira (1°), os escaladores chegaram sem ferimentos ao solo. Eles ficaram aos cuidados dos bombeiros.
A Avenida João Mendes, entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, será reorganizada e passará pela implantação de duas novas rotatórias, um novo pavimento, ciclovia e calçada cidadã em aproximadamente um quilômetro de via.
As obras terão início nas proximidades da Rua 31 e da elevatória da Cesan, seguindo no sentido Glória até a Rua 16, na altura da nova Drogasil. As rotatórias vão ser construídas no cruzamento entre a Avenida João Mendes, Rua Itaoca e Pedro Maia de Carvalho e na conexão entre a Avenida Perimetral e a Avenida João Mendes.
A proposta prevê ainda áreas separadas para circulação de bicicletas, nova sinalização horizontal e vertical, implantação de canteiros direcionadores, reorganização das faixas de rolamento, travessias de pedestres, adequação dos acessos laterais, implantação e reforma do sistema cicloviário e execução de novo pavimento em todo o trecho.
O Espírito Santo encerrou maio com o menor número de homicídios dos últimos 30 anos — quando se iniciou a série histórica — com 64 assassinatos, mesma quantidade registrada no período de 2025. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano, foram contabilizados 321 assassinatos, contra 332 mortes relacionadas a este tipo de crime entre janeiro e maio do ano passado, uma redução de 3,3%.
Dados da Sesp (Secretária de Segurança Pública e Defesa Social) revelam que 57 municípios capixabas não registraram nenhum homicídio no mês passado, com o número de mortes se concentrando em 31 cidades.
O Sul do Espírito Santo foi a região que teve a maior redução de crimes deste tipo no período, com 18 casos, contra 30 entre janeiro e maio de 2025. O Noroeste capixaba também apresentou redução expressiva no número de assassinatos, com 45 no total.
Um motociclista de 19 anos morreu na noite de domingo (31) após não resistir aos ferimentos sofridos em um acidente com um carro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Victor Soares de Souza estava internado há 10 dias no Hospital Rio Doce e morreu em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.
O acidente aconteceu na quinta-feira (21), no bairro Linhares V. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que seguia no sentido Gaivotas–Boa Vista quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Bem-Te-Vi, teve a lateral esquerda do veículo atingida pela motocicleta.
A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares.
Três homens foram presos com uma submetralhadora, drogas e
munições durante uma abordagem da Polícia Militar na noite de sábado
(30), no bairro Cajá, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo.
Um quarto suspeito também foi detido com o grupo, mas foi liberado na delegacia,
segundo a Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Militar, durante a ação foram
apreendidos uma submetralhadora calibre .380, diversas munições do mesmo
calibre, porções de cocaína e maconha, além de materiais utilizados para
embalar entorpecentes e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Civil, três dos conduzidos à delegacia de Guarapari foram autuados
em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse ilegal de arma de fogo e/ou munições. Após os procedimentos,
eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecem
à disposição da Justiça. Já o quarto suspeito foi ouvido e liberado. Conforme
informou a corporação, a autoridade policial não identificou elementos
suficientes que justificassem o flagrante.
Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que estavam sair da pista na noite deste sábado (31), na localidade de Santa Clara, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo.
O acidente aconteceu na Rodovia ES 185. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um dos ocupantes do veículo já estava sem vida. O segundo estava consciente, mas preso às ferragens.
Os militares realizaram o resgate do ferido utilizando equipamentos especializados. O homem foi encaminhado pelo Samu/192 ao Hospital de Ibatiba para atendimento médico.
A Polícia Militar disse que esteve no local e acionou a perícia. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima fatal, um homem, de 38 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia de Iúna, segundo a Polícia Civil.