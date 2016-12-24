Com o objetivo de fazer o Natal de crianças mais feliz, agentes da Guarda Municipal de Vitória distribuíram 150 presentes no Hospital Infantil da Capital neste sábado (24). Seis agentes fizeram a distribuição nas enfermarias, com brinquedos como boneca, iôiô, pião e carrinhos de brinquedo.

Your browser does not support the audio element. Agentes de trânsito distribuem presentes para crianças do Hospital Infantil

As pequenas lembranças foram compradas por eles e a distribuição contou até com a ajuda do Papai Noel, representado pelo agente Ederson Tamanini. “É muito gratificante a gente participar dessa ação. A gente vê o resultado, a esperança que a gente traz. Isso é inspiração para trabalhar dessa forma. Não tem explicação”, destaca.

Rebeca de Assunção Andrade tem 11 anos de idade e está há sete meses internada, mas próximo de receber alta. Ela teve dois nódulos na perna. Rebeca disse que gosta de ações como esta e até fez algo parecido no hospital. “Minha meta era arrecadar 175 caixas de bombom, mas eu consegui mais de 200 e doei para as crianças do hospital. É bom lembrar delas, porque muitas crianças ficam anos internadas. A gente precisa desse incentivo”, ressalta.

O agricultor Tertuliano dos Santos, de 42 anos, está com o filho há mais de seis semanas no Hospital Infantil devido a uma infecção bacteriana. Para ele, a lembrança das pessoas no Natal ajuda até na evolução do quadro das crianças. “A criança está aqui, debilitada, então já vai alegrando e passando esse estresse, ajudando a melhorar. E para o pai, vendo o filho melhorar, a gente melhora junto”, ressalta.