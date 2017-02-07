Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha são baleados durante tiroteio em Itapoã

Dois guardas municipais de Vila Velha foram baleados em confronto com bandidos na tarde desta segunda-feira (6), em Itapoã. O tiroteio se iniciou depois que quatro agentes à paisana se depararam com homens armados tentando saquear lojas.

Os guardas municipais estavam dentro de um carro e trocaram tiros com os bandidos em frente a um supermercado. Os criminosos, segundo a Guarda, estavam armados com pistolas 9 mm. Mais de 20 tiros foram disparados e dois agentes foram baleados. Um deles foi atingido na perna e o outro no colete.

Um marítimo, de 23 anos, estava em casa no momento do crime, mas ouviu os tiros próximo de casa.

Your browser does not support the audio element. Agente da Guarda Municipal de Vila Velha são baleados durantes tiroteio em Itapoã

“Tinham três rapazes roubando as lojas, nisso ficaram dois dando cobertura de um lado e outro de outro lado da rua. Quando parou o carro da Polícia à paisana começou a troca de tiros. Os bandidos saíram correndo, mas houve muita troca de tiro antes”, acrescenta. Veja o vídeo abaixo:

O guarda ferido foi encaminhado para o Hospital Vila Velha. Os policiais do Grupo de Operações Táticas (GOT), da Polícia Civil, deram apoio aos guardas. Um cerco foi feito, mas ninguém foi capturado.