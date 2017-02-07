Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Caos no Espírito Santo

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha são baleados durante tiroteio em Itapoã

Os guardas municipais estavam dentro de um carro e trocaram tiros com os bandidos em frente a um supermercado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2017 às 21:44

Publicado em 

06 fev 2017 às 21:44
Dois guardas municipais de Vila Velha foram baleados em confronto com bandidos na tarde desta segunda-feira (6), em Itapoã. O tiroteio se iniciou depois que quatro agentes à paisana se depararam com homens armados tentando saquear lojas.
Os guardas municipais estavam dentro de um carro e trocaram tiros com os bandidos em frente a um supermercado. Os criminosos, segundo a Guarda, estavam armados com pistolas 9 mm. Mais de 20 tiros foram disparados e dois agentes foram baleados. Um deles foi atingido na perna e o outro no colete.
Um marítimo, de 23 anos, estava em casa no momento do crime, mas ouviu os tiros próximo de casa.
Agente da Guarda Municipal de Vila Velha são baleados durantes tiroteio em Itapoã
“Tinham três rapazes roubando as lojas, nisso ficaram dois dando cobertura de um lado e outro de outro lado da rua. Quando parou o carro da Polícia à paisana começou a troca de tiros. Os bandidos saíram correndo, mas houve muita troca de tiro antes”, acrescenta. Veja o vídeo abaixo: 
O guarda ferido foi encaminhado para o Hospital Vila Velha. Os policiais do Grupo de Operações Táticas (GOT), da Polícia Civil, deram apoio aos guardas. Um cerco foi feito, mas ninguém foi capturado.
Vídeos mostram alguns acontecimentos durante os dias sem policiamento:
Um grupo de jovens dentro de uma picape Hillux... por GazetaOnline

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?
Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados