Agentes administrativos da PM e da PRF reforçam blitzes no Carnaval

Policiais serão informados na área externa das casas de show para fazer o trabalho de abordagem em quem insistir em beber e dirigir Crédito: Reprodução/Pedro Dutra/Secom ES

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal prometem fechar o cerco no Carnaval contra motoristas que insistem em beber e dirigir. Policiais que trabalham no setor administrativo vão reforçar as equipes que atuam nas blitze surpresas.

Your browser does not support the audio element. Agentes administrativos da PM e PRF reforçam blitzes no Carnaval

O Batalhão de Trânsito vai intensificar a operação Lei Seca nas rodovias estaduais, em praias e em locais de festas, no período entre a próxima sexta-feira (9) e a quarta-feira de Cinzas (14).

Segundo a capitão Sônia, chefe do departamento de Comunicação Social do Batalhão de Trânsito, todo o efetivo do batalhão será empregado em blitze surpresas.

"Todo mundo do Batalhão de Trânsito, além de trabalhar diretamente no administrativo, sai do administrativo e vai para rua trabalhar. É o que a gente chama de expediente operacional. A gente deixa o administrativo aguardando um pouco e vamos atrás do mais urgente que é garantir a segurança do capixaba", explica a capitão.

Para surpreender infratores, o Batalhão prepara blitze estáticas e itinerantes. "Estático é quando a gente posiciona a viatura e nosso efetivo aborda os veículos que estão transitando no ponto. Itinerante é quando a gente, para dar mais agilidade e efetividade à fiscalização, mudamos os pontos e nos deslocamos", acrescenta.

Segundo a capitão, a Polícia trabalha com estratégias para não atrapalhar a fluidez no trânsito. A PRF também convocou agentes que exercem funções administrativas. O foco do trabalho, segundo o inspetor Macedo Miranda, será o combate às principais infrações do feriadão: excesso de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha e infrações relacionadas a motocicletas, motonetas e ciclomotores. Durante horários de grande circulação de carros de passeio, como na sexta à tarde e na quarta pela manhã, será proibida a circulação de caminhões pesados.

"São os horários de maior fluxo e nós não queremos misturar veículos lentos e grandes com veículos menores de passeio que é a maior quantidade nesse feriadão", explica Macedo.