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Triste coincidência

Agente atingido por roda e segurança assassinado eram amigos

O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva e o segurança de lojas Fábio da Silva Gonçalves se conheciam e já moraram no mesmo bairro. Acidentes aconteceram nesta segunda-feira (30), quase no mesmo horário

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 19:25

Publicado em 

31 out 2018 às 19:25
O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva e o segurança de lojas Fábio da Silva Gonçalves Crédito: Reprodução
Os casos do agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, que acabou tendo a perna amputada após ser atingido pela roda de um caminhão na BR 101, em Vila Velha, e do segurança de lojas Fábio da Silva Gonçalves, que foi assassinado no Centro de Vitória têm algo mais em comum além do momento em que aconteceram: Fábio e Jean eram amigos.
> Segurança executado no Centro morreu no dia do aniversário da filha
Tanto o acidente quanto o homicídio aconteceram quase no mesmo horário, na tarde desta terça-feira (30). De acordo com Jefferson Nascimento Silva, que é irmão do agente penitenciário, Fábio e Jean se conheciam porque moraram no mesmo bairro, no Centro de Vitória. “Foi uma coincidência grande, uma coisa atrás da outra. Nossa família também lamenta a perda do Fábio”, comentou.
Agente atingido por roda e segurança assassinado eram amigos
Segundo Jefferson, o irmão dele, Jean, ainda está se recuperando da cirurgia e está consciente, apesar dos efeitos dos medicamentos. Ele afirmou que o agente penitenciário não foi comunicado sobre a morte de Fábio.
Jean Carlos Nascimento Silva teve a perna amputada após passar por uma cirurgia no Hospital São Lucas, em Vitória, por ter sido atingido pela roda de um caminhão que transportava um bloco de granito na BR 101, em Xuri, Vila Velha.
Já Fábio, que trabalhava como segurança em lojas da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, foi assassinado com seis tiros no fim da tarde desta terça. A polícia investiga o caso.

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