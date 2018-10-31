O agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva e o segurança de lojas Fábio da Silva Gonçalves Crédito: Reprodução

Tanto o acidente quanto o homicídio aconteceram quase no mesmo horário, na tarde desta terça-feira (30). De acordo com Jefferson Nascimento Silva, que é irmão do agente penitenciário, Fábio e Jean se conheciam porque moraram no mesmo bairro, no Centro de Vitória. “Foi uma coincidência grande, uma coisa atrás da outra. Nossa família também lamenta a perda do Fábio”, comentou.

Your browser does not support the audio element. Agente atingido por roda e segurança assassinado eram amigos

Segundo Jefferson, o irmão dele, Jean, ainda está se recuperando da cirurgia e está consciente, apesar dos efeitos dos medicamentos. Ele afirmou que o agente penitenciário não foi comunicado sobre a morte de Fábio.

Jean Carlos Nascimento Silva teve a perna amputada após passar por uma cirurgia no Hospital São Lucas, em Vitória, por ter sido atingido pela roda de um caminhão que transportava um bloco de granito na BR 101, em Xuri, Vila Velha.