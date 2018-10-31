Agente atingido por roda de carreta continua em estado grave

Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta

A Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã quarta-feira (31), que a carreta que perdeu uma roda e causou um grave acidente próximo do presídio de Xuri, em Vila Velha, estava licenciada e com o certificado de segurança veicular válido. Ainda de acordo com a PRF, o veículo estava com boas condições aparentes e com o sistema de freio, lonas e sapatas em perfeito funcionamento.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (30) e a roda que se soltou do carreta carregada de granito acertou o agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, de 40 anos. A vítima estava em um ponto de ônibus. Por causa do grave feriamento causado pelo impacto, Jean passou por uma longa cirurgia e teve a perna direita amputada . Por conta de um corte profundo na região do abdômen, familiares informaram, no início da tarde desta quarta-feira, que o agente ainda estava em estado grave.

Ainda na noite de terça-feira, horas depois do acidente, o inspetor Edmar Camata afirmou que a falta de manutenção poderia ter causado a liberação da roda. "O acidente aconteceu durante o dia, em uma reta, em um local bem sinalizado. A roda do veículo soltou e isso pode estar relacionado à falta de manutenção ou decorrente, talvez, do mau uso do veículo. São informações que precisam ser verificadas e analisadas", avaliou o inspetor Edmar Camata.

Na nota divulgado na manhã desta quarta-feira, a PRF informou que a carreta envolvida no acidente tem capacidade para transportar 54,5 toneladas de peso total bruto (PBT), mas a pedra transportada não foi pesada após o acidente. A carreta está retida no posto da PRF, em Guarapari, aguardando transbordo e transporte. O motorista da carreta não foi preso em flagrante porque ajudou na prestação de socorro à vítima e estava com a habilitação regularizada.