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ACIDENTE GRAVE

Agente atingido por roda de carreta continua em estado grave

Jean Carlos Nascimento Silva, de 40 anos, passou por uma longa cirurgia e teve a perna direita amputada

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 13:07

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

31 out 2018 às 13:07
Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta
A Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã quarta-feira (31), que a carreta que perdeu uma roda e causou um grave acidente próximo do presídio de Xuri, em Vila Velha, estava licenciada e com o certificado de segurança veicular válido. Ainda de acordo com a PRF, o veículo estava com boas condições aparentes e com o sistema de freio, lonas e sapatas em perfeito funcionamento.
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (30) e a roda que se soltou do carreta carregada de granito acertou o agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, de 40 anos. A vítima estava em um ponto de ônibus. Por causa do grave feriamento causado pelo impacto, Jean passou por uma longa cirurgia e teve a perna direita amputada. Por conta de um corte profundo na região do abdômen, familiares informaram, no início da tarde desta quarta-feira, que o agente ainda estava em estado grave.
> Infrações, pelo jeito, continuam soltas na BR 101
Ainda na noite de terça-feira, horas depois do acidente, o inspetor Edmar Camata afirmou que a falta de manutenção poderia ter causado a liberação da roda. "O acidente aconteceu durante o dia, em uma reta, em um local bem sinalizado. A roda do veículo soltou e isso pode estar relacionado à falta de manutenção ou decorrente, talvez, do mau uso do veículo. São informações que precisam ser verificadas e analisadas", avaliou o inspetor Edmar Camata.
Na nota divulgado na manhã desta quarta-feira, a PRF informou que a carreta envolvida no acidente tem capacidade para transportar 54,5 toneladas de peso total bruto (PBT), mas a pedra transportada não foi pesada após o acidente. A carreta está retida no posto da PRF, em Guarapari, aguardando transbordo e transporte. O motorista da carreta não foi preso em flagrante porque ajudou na prestação de socorro à  vítima e estava com a habilitação regularizada.
Apesar da PRF não ter encontrado irregularidades no caminhão, a PRF informou que a "Receita Estadual foi acionada em razão da pedra não ter a devida marcação exigida". No entanto, a Secretaria da Fazenda do Estado informa que auditores fiscais foram ao local e verificaram que a carga estava acompanhada de documento fiscal. A pedra transportada estava com a identificação exigida pela legislação - medidas, dados da extração e o CNPJ do proprietário, não havendo assim irregularidades fiscais, tanto do documento fiscal, quanto da identificação da mercadoria transportada.

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