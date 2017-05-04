Agendamento de consultas online é alvo de reclamação

A prefeitura de Vitória pretende iniciar um novo sistema de agendamento de consultas na internet, semelhante ao que é feito na campanha contra a gripe. Os testes vão começar na unidade de saúde de Jardim Camburi, no dia 31 deste mês. No entanto, antes do serviço ser oferecido, as reclamações já começaram.

Your browser does not support the audio element. Agendamento de consultas online nem começou em Vitória e já é alvo de reclamação

A aposentada Maria das Graças Dalcin, de 66 anos, tentou marcar uma consulta para um clínico geral, apenas para pegar um encaminhamento para especialista. No início foi informada de que só conseguiria marcar, pela internet, a partir do dia 15, mas o sistema só vai funcionar no fim do mês. “Dificultou mais ainda a vida das pessoas. Quem tem urgência em uma consulta vai para onde?”, questionou.

Para o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, a unidade de saúde não tem capacidade de atender uma população tão grande no bairro. “Já era esperado. Essa unidade foi construída há 25 anos para atender 20 mil moradores. Hoje são quase 70 mil. Aqui estão cadastrados 37 mil. Com problemas de crise, as pessoas começaram a usar a unidade e teve esse boom”, analisou.

AGENDAMENTO NÃO É PROBLEMA, DIZ PREFEITURA

O agendamento, no entanto, não é o problema, de acordo com a prefeitura. Segundo o secretário de gestão, planejamento e comunicação de Vitória, Fabrício Gandini, a unidade de Jardim Camburi realiza marcação apenas uma vez no mês, o que acaba gerando a demora. Ele diz que o agendamento vai ajudar a não ter filas. Gandini explica que outro problema é o índice de faltas nas consultas, que chega a 40%.

“Essa unidade já tem webcheckin, onde a pessoa pode desmarcar pela internet. Mas vamos melhorar isso. Vamos ligar para as pessoas para saber se vão vir mesmo, como na rede particular”, declarou.