Os capixabas que procuraram a Caixa Econômica Federal neste sábado (8) enfrentaram filas e intensa movimentação nas agências na segunda rodada de saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores podem ser sacados pelos trabalhadores nascidos em março, abril e maio. No Espírito Santo, 37 agências abriram neste sábado.

Your browser does not support the audio element. Agências da Caixa têm intensa movimentação para saque do FGTS inativo

Segundo o vice-presidente da Caixa, Antonio Carlos Ferreira, apesar da grande procura neste primeiro dia da segunda rodada, o movimento é considerado normal por conta da expectativa gerada em torno da abertura do novo calendário. “O primeiro dia de abertura de um calendário, como esse de agora do segundo ciclo, é aquele primeiro dia que gera bastante expectativa e ansiedade. Por isso o movimento intenso em nossas 37 agências”, explicou à Rádio CBN Vitória.

Durante a manhã deste sábado a reportagem acompanhou à movimentação em agências da Grande Vitória e a cena comum era de unidades cheias e bem movimentadas. Mas, de acordo com o representante da Caixa, o atendimento ocorreu com normalidade. Antes da abertura da agência, por exemplo, uma fila já havia sido formada na Avenida Carlos Lindenberg, Agência Glória, em Vila Velha. Na agência Beiramar, no Centro de Vitória, também houve grande procura por parte dos trabalhadores durante a manhã. Em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, também houve registro de filas durante o dia.

Alternativas

Nesta segunda etapa de pagamento das contas inativas do FGTS, 159.823 trabalhadores capixabas nascidos em março, abril e maio poderão sacar cerca de R$ 155,6 milhões do fundo.

Alternativa às agências, o benefício também poderá ser sacado nas 230 casas lotéricas do Estado e em caixas de autoatendimento da Caixa, mas somente para valores de até R$ 3 mil e para quem possui o cartão cidadão.