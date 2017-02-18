Agências da Caixa abrem aos sábados para tirar dúvidas sobre o FGTS

A Caixa Econômica Federal abriu 29 unidades de suas agências espalhadas por todo o Estado, neste sábado, para receber trabalhadores com dúvidas relacionadas às contas inativas e aos valores disponíveis no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Desde quarta-feira (15), quando passou a abrir duas horas mais cedo, as agências têm recebido aqueles que tem interesse em sacar os recursos que estarão disponíveis à partir do dia 10 de março.

Em dezembro, o Governo Federal anunciou uma série de medidas para estimular a economia do país, entre elas a autorização para o saque de todas as contas inativas do FGTS. Antes da medida, o trabalhador somente poderia sacar o dinheiro caso permanecesse três anos fora do Regime do FGTS ou em caso de aposentadoria, utilização para moradia ou determinadas doenças previstas em lei. Agora, quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS.

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O Gerente Regional da Caixa Econômica, Fabrício Zouain, frisou que o banco não funcionou para nenhum tipo de operação bancária, apenas para consulta referentes ao FGTS. "Hoje, o atendimento é exclusivo para tirar dúvidas sobre o FGTS e para um eventual acerto de cadastro. Por isso que a gente pede que todos aqueles que venham hoje às agências da Caixa Econômica, venham munidos de seus documentos pessoas: Carteira de Trabalho, Identidade e CPF. Se tiver mais de uma Carteira de Trabalho que traga para evitar que ele tenha que voltar outras vezes", orienta.

Ida às agências

O motoboy José Elias Nunes, de 59 anos, foi até uma das agências com a esposa para conferir se ambos tinham direito ao benefício. Ela saiu decepcionada, pois foi informada que as duas empresas pelas quais passou possivelmente não fez o recolhimento, já que ela não tinha nenhum dinheiro nas contas. Mas com ele foi diferente. "A última empresa que eu trabalhei, eu pedi demissão e aí o meu dinheiro ficou retido. Agora eu vim recorrer para ver se eu conseguia e eu consegui. À partir do mês cinco vai sair o meu dinheiro que estava na conta inativa. Dá para fazer um passeio ou pagar uma dívida que está pendente", disse.

José Elias concluiu dizendo que a medida de abrir aos sábados foi ideal para que trabalha durante a semana e não consegue ir até o banco no horário convencional. "No caso da gente que trabalha de 8h às 18h durante a semana não tem tempo para vir. Então hoje foi ideal para a gente", relata.