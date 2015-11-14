Agência garante água para Baixo Guandu e Colatina mesmo quando lama chegar

Não há perigo de desabastecimento da população quando a lama de rejeitos de minério, vinda de Mariana, Minas Gerais, atravessar o lado capixaba do Rio Doce. Pelo menos é o que garante o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, Paulo Paim. Em coletiva de imprensa nesse sábado (14), convocada na Residência Oficial do governador, ele garantiu que o Estado está preparado para garantir a água de uso humano, considerado prioridade entre as ações coordenadas pelo Executivo Estadual, para amenizar os impactos sociais e ambientais provocados pelo rompimento das barragens da Samarco.

"A população de Colatina e Baixo Guandu podem ficar tranquilos que ela estará protegida, as questões estão equacionadas", garantiu o diretor.

Ele descartou que os moradores desses municípios vivam dias como os vistos em Governador Valadares, Minas Gerais, onde pelo menos 239 mil pessoas estão completamente sem água. Além de medidas como carros-pipa que vão transportar água de lagoas próximas as duas cidades e das obras de recuperação de um pequeno barramento existente no Rio Guandu, em Baixo Guandu, mas que estava desativado, a Samarco apresentou ao Governo do Estado a possibilidade de se utilizar água subterrânea (entre rochas, e não do lençol freático) para captação e utilização humana. O assunto foi discutido em reunião com a empresa nesta sexta-feira.

"Além do que já está pensado e programado, também começar a identificar a possibilidade da existência de poços profundos. Ontem, os técnicos da Samarco nos procuraram. Nós entramos em contato imediatamente com a Petrobras, que conhece bem aquela região, sabe como é a disponibilidade de água subterrânea no local. Colocamos os dois em contato e ontem mesmo os trabalhos começaram", disse.

Captação

Assim que identificados, os poços serão colocados à disposição de equipes para avaliar a melhor forma de utilização desse tipo de recurso hídrico. O Sanear, Serviço de Abastecimento de Colatina, ficará responsável em realizar o tratamento desse recurso se necessário.