Em meio à crise de falta de água no Estado, o governador Paulo Hartung empossou um novo diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), nesta sexta-feira (30). A agência é o órgão responsável por gerir a política voltada para o uso e manejo da água no Estado e será agora presidida pelo professor Paulo Renato Paim. Ele divulgou como medida de enfrentamento à estiagem manter a resolução divulgada nesta semana pedindo redução no abastecimento para o setor industrial e agrícola.

Your browser does not support the audio element. Agência de Recursos Hídricos do Estado tem novo presidente para combater a falta de água

Como veio do Rio Grande do Sul, o novo diretor-presidente disse que está estudando e tomando ciência da situação no Estado. Para ele, o momento é de unir esforços entre a população. “Um governo organizado pela sociedade chega onde quer. Está prevista chuva nas próximas duas semanas, mas não pode todo mundo relaxar. Vamos fortalecer preservação, comitês de bacias e nossos planejamentos”, disse à Rádio CBN Vitória.

Durante a posse, o governador Paulo Hartung afirmou que é preciso colocar em práticas medidas de planejamento contra a falta de água. Segundo ele, somente a chegada da chuva não pode interromper os trabalhos para que o Estado evite a falta de água.

Segundo o Governo do Estado, a troca no comando da Agerh já estava prevista. Robson Monteiro dirigia a agência de forma interina durante o mês de janeiro e assinou uma resolução que recomendou às indústrias e ao setor agrícola que economizem água e tenham o abastecimento reduzido.

As resoluções divulgadas pela agência até então serão mantidas, segundo Paulo Renato Paim. “Essa resolução visa um alerta. Dizer à população que a situação grave e que não é só o Estado que precisa tomar as ações, todos precisam tomar as ações”, contou.

O novo diretor-presidente da Agerh, Paulo Renato Paim, tem 64 anos, é gaúcho e formado em engenharia civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com pós-graduação voltada para recursos hídricos. Ele já desempenhou funções técnicas e de chefia em órgãos públicos do Rio Grande do Sul.