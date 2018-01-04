Afogamentos: 30% dos casos estão relacionados com bebidas alcoólicas

Salva-vidas na Praia da Esquerda. na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Com o verão e o aumento de banhistas nas praias, rios e cachoeiras, o Corpo de Bombeiros alerta para o risco de afogamentos no Estado. Mais de 30% dos casos registrados entre os adultos no Estado estão relacionados com a bebida alcoólica.

Your browser does not support the audio element. Afogamentos 30 por cento estão relacionados com bebidas alcoólicas

Segundo o tenente Carlos Mendes, a faixa etária com mais vítimas de afogamentos no Espírito Santo é entre 12 e 29 anos, respondendo por 44% dos casos. Quase metade das mortes por afogamentos ocorrem nos rios, já que esses locais não têm salva-vidas.

Entre as crianças de 0 a 9 anos vítimas de afogamento, 51% dos casos acontecem dentro de casa, em piscinas e banheiras. O tenente diz que a recomendação para os pais é não deixar os pequenos sozinhos, seja em casa ou em locais públicos.

"É a presença constante do pai próximo da criança enquanto ela estiver próxima ou dentro do ambiente aquático. O que a chama de supervisão direta? É a distância de um braço da criança. O pai não pode estar sentado na cadeira de praia e a criança dentro da água ou o pai não pode estar na varanda de casa e a criança estar dentro da piscina. A supervisão tem que ser direta", reforça.

Com os adultos, o tenente destaca que a principal preocupação é com a mistura de álcool e praia.

"Aqui no Estado, 38% dos casos de afogamento de adultos estão relacionados com a ingestão de bebida alcoólica. É como se o cidadão pegasse o veículo, se embriagasse e saísse para dirigir. Ele assumiu o risco de um acidente. Quando ele bebe e entra em um ambiente aquático, ele está assumindo para ele o risco de afogamento", ressalta o tenente.

Como não há salva-vidas, o Corpo de Bombeiros recomenda evitar tomar banho em rios aqui do Estado. Onde houver correntezas, a orientação é para não deixar a água ultrapassar a linha da cintura. O colete salva-vidas é considerado o equipamento mais seguro para evitar afogamentos. Boias e outros equipamentos infláveis passam uma falsa segurança, mas podem estourar ou virar a qualquer momento.

Dicas do Corpo de Bombeiros para prevenir acidentes

- Evitar nadar sozinho;

- Não tomar bebida alcoólica antes de entrar na água;

- Não imergir em água após lanches e refeições;

- Não se afastar da margem;

- Não saltar de locais elevados para dentro da água;

- Não tentar salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado;

- Prefira lançar objetos flutuantes (bolas, bóias, isopores, madeiras, pranchas e outros) ou então corda para salvar pessoas, ao invés da ação corpo a corpo;

- Não deixar crianças sozinhas sem a presença de um adulto responsável;

- Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele;

- Olhar a sinalização do local, pois a mesma indicará se ele é próprio para banho ou não;

- Evitar brincadeiras de mau gosto, como os conhecidos "caldos";

- Evitar navegar com carga em excesso;

- Tomar cuidado ao caminhar sobre as superfícies rochosas, pois podem estar escorregadias, o que levaria a quedas e cortes;

- Somente conduza embarcações se for habilitado e permaneça longe dos banhistas;

- Instrua a criança do perigo existente ao entrar em águas mais profundas ou ficar só;

- Evitar brincadeiras fingindo que está se afogando, pois além de perturbar a paz pública, havendo um afogamento verdadeiro as pessoas podem não dar importância, pensado se tratar de outra brincadeira de mau gosto;