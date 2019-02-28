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Dúvida

Afinal, carnaval é ou não é feriado?

A folia entrou culturalmente no nosso calendário, porém, terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas são dias normais e o empregador pode até exigir que o dia seja trabalhado sem pagamento adicional

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 18:02

Publicado em 

28 fev 2019 às 18:02
Carnaval de rua: foliões do bloco "Amigos da Onça" começam a se concentrar no Centro de Vitória Crédito: Kaique Dias
Para muita gente carnaval é sinônimo de feriado prolongado. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que a data não é feriado. A folia entrou culturalmente no nosso calendário, porém, terça-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas são dias normais e o empregador pode até exigir que o dia seja trabalhado sem pagamento adicional.
De acordo com o juiz da 12ª Vara do Trabalho de Vitória , Fabrício Zocolotti, não existe uma lei federal que determina a terça-feira de carnaval como feriado. A data pode ser feriado em alguns municípios, por força de decreto, mas isso não foi feito nas cidades do Estado.
Afinal, carnaval é ou não é feriado
“Existe uma lei federal que fixa os feriados nacionais e dentre eles não existe o carnaval. Há uma possibilidade de lei municipal. Os municípios podem definir quatro datas para ser feriados no ano. Um deles é a sexta-feira santa. Por isso, o município pode fixar a terça-feira como feriado de carnaval”, contou.
Apesar de não ser oficialmente feriado, muitas empresas acabam não dando expediente nos dias de folia. O juiz do trabalho explicou que já sabendo da tradição brasileira, é comum que seja incluída na convenção coletiva que o trabalhador terá folga na terça-feira de carnaval. Muitas empresas também optam pelo banco de horas, ou seja, o empregado folga nos dias de folia e depois paga as horas em outras datas.
Açucena Gonçalves, universitária Crédito: Patrícia Scalzer
Nas ruas, muitas pessoas se disseram surpresas ao saber que a terça de carnaval não é feriado. Foi perguntado a dona de casa Fabíola Gomes sobre isso e a resposta dela foi clara. “Não sabia. O que eu sei é que dia 05 é carnaval”.
A universitária Açucena Gonçalves também não sabia que carnaval não é feriado. “Não fazia ideia. Pensava que carnaval fosse feriado. Mas então acho que é ponto facultativo”.
Nas repartições públicas os dias de folia são considerados pontos facultativos. No Governo do foi decretado ponto facultativo na segunda, terça e quarta-feira. Os serviços essenciais que não permitem paralisação serão mantidos.
> O que funciona na Grande Vitória durante o feriadão de Carnaval 
 

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