Com o tempo fechado no Espírito Santo por causa da chuva, o Aeroporto de Vitória continuou lotado e operando por instrumentos nesta segunda-feira (22), que é quando as aeronaves pousam e decolam por orientação de aparelhos. Devido à situação, um pouso e uma decolagem foram cancelados durante a manhã, de acordo com a Infraero.

Your browser does not support the audio element. Aeroporto volta a operar por instrumentos nesta segunda-feira

No domingo a situação foi bem pior. Foram 45 cancelamentos, sendo 23 pousos e 22 decolagens. Apenas 10 aeronaves chegaram na Capital e 7 saíram. O Aeroporto de Vitória chegou a ficar fechado por cinco horas e começou a operar por instrumentos às 18 horas.

O saguão do aeroporto continuava lotado pela manhã desta segunda-feira, com passageiros esperando para viajar e remarcar voos. O engenheiro de segurança do trabalho Gilberto Braga, de 53 anos, também passou por problemas e teve o voo para o Rio de Janeiro cancelado nesta segunda-feira. “Não foi tanta surpresa porque eu já estava prevendo isso. Estou indo fazer um curso no Rio de Janeiro. Já comuniquei que vou atrasar, não tem o que fazer”, pondera.

Quem também teve que ter paciência e esperar foi a empresária e jornalista capixaba Indyara Venzel, de 27 anos, com um filho pequeno. Ela teve um voo para o Rio de Janeiro, fazendo conexão com São Paulo, onde mora, cancelado no domingo e remarcado para esta segunda-feira, entretanto mais uma vez foi cancelado. Ela resolveu ir de ônibus já que só sairia do Estado na quarta-feira (24). “Engraçado quem em São Paulo chove praticamente todos os dias e o Aeroporto de Congonhas funciona e aqui, que tem o tempo melhor, não. Agora estamos tentando uma passagem de ônibus, mas está tudo cheio também ”, relata.

EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO