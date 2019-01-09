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Aeroporto: usuários querem mudar local de ponto de ônibus

Trabalhadores e passageiros reclamam que o ponto fica distante do terminal e querem mais ônibus circulando no Aeroporto

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 12:55

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 jan 2019 às 12:55
Lenize Cassaro fez abaixo-assinado para mudar o local do ponto de ônibus Crédito: Caíque Verli
Chuva, sol forte e medo de assalto são frequentes na rotina de passageiros e trabalhadores do Aeroporto de Vitória que utilizam os ônibus que passam pelo ponto de ônibus dentro da área da Infraero.
Um abaixo-assinado pede que esse ponto seja colocado em frente à área de desembarque para que os funcionários e passageiros não precisem andar debaixo de sol e chuva carregando as malas para pegar os ônibus. Eles ainda pedem que sejam colocadas mais linhas de ônibus na região.
As assinaturas, que serão entregues à Prefeitura de Vitória e à Ceturb, estão sendo recolhidas pela vendedora Lenize Cassaro, que vende doces no Aeroporto há sete meses. Até agora, mais de 150 pessoas assinaram o pedido. Lenize diz que, por causa do isolamento do ponto, trabalhadores já foram assaltados enquanto esperavam ônibus."Quando a gente vem, o motorista diz que não pode parar aqui em frente à plataforma e tem que saltar lá embaixo quase no final do aeroporto. Por causa do isolamento e da distância, já ocorreram assaltos dentro do aeroporto, no ponto de ônibus", relata.
Vanusa Barbosa Dias, que também trabalha no terminal e mora em Goiabeiras, conta que não consegue ônibus na hora de ir trabalhar. "Venho de madrugada e de bicicleta. Não tem ônibus, pego cedo e saio às 10h", reclama.
Passageiros também estão indignados. Flávia Benetelli, que é professora, diz que vai de ônibus para o Aeroporto quando precisa viajar e sente muita dificuldade para carregar as malas: "Bem distante. Fica um pouco complicado principalmente com chuva e sol também para andar com malas, crianças."
Por telefone, a assessoria da Ceturb disse que realiza estudos periódicos para verificar se a relação entre o número de linhas e o número de passageiros é o adequado para cada região e que o número de coletivos que passam pelo local é suficiente e atendem a demanda. Já a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) disse que chegou a criar uma linha municipal exclusiva para atender ao aeroporto, mas a demanda foi muito baixa. Desta forma, a linha 022 teve o complemento de seu itinerário para passar dentro da área do novo aeroporto.

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