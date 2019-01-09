Aeroporto: usuários querem mudar local de ponto de ônibus

Lenize Cassaro fez abaixo-assinado para mudar o local do ponto de ônibus Crédito: Caíque Verli

Chuva, sol forte e medo de assalto são frequentes na rotina de passageiros e trabalhadores do Aeroporto de Vitória que utilizam os ônibus que passam pelo ponto de ônibus dentro da área da Infraero.

Um abaixo-assinado pede que esse ponto seja colocado em frente à área de desembarque para que os funcionários e passageiros não precisem andar debaixo de sol e chuva carregando as malas para pegar os ônibus. Eles ainda pedem que sejam colocadas mais linhas de ônibus na região.

As assinaturas, que serão entregues à Prefeitura de Vitória e à Ceturb, estão sendo recolhidas pela vendedora Lenize Cassaro, que vende doces no Aeroporto há sete meses. Até agora, mais de 150 pessoas assinaram o pedido. Lenize diz que, por causa do isolamento do ponto, trabalhadores já foram assaltados enquanto esperavam ônibus."Quando a gente vem, o motorista diz que não pode parar aqui em frente à plataforma e tem que saltar lá embaixo quase no final do aeroporto. Por causa do isolamento e da distância, já ocorreram assaltos dentro do aeroporto, no ponto de ônibus", relata.

Vanusa Barbosa Dias, que também trabalha no terminal e mora em Goiabeiras, conta que não consegue ônibus na hora de ir trabalhar. "Venho de madrugada e de bicicleta. Não tem ônibus, pego cedo e saio às 10h", reclama.

Passageiros também estão indignados. Flávia Benetelli, que é professora, diz que vai de ônibus para o Aeroporto quando precisa viajar e sente muita dificuldade para carregar as malas: "Bem distante. Fica um pouco complicado principalmente com chuva e sol também para andar com malas, crianças."