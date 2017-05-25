Aeroporto terá voo comercial para Argentina, acredita governo

A inauguração da nova pista e o novo terminal do Aeroporto de Vitória está prevista para o início do próximo ano. Outra novidade também pode acontecer, segundo o governo do Estado: há negociações com duas companhias aéreas nacionais para a implantação de voos comerciais para Buenos Aires, na Argentina, no verão. As companhias aéreas ainda não confirmam a negociação.

O Espírito Santo ainda não tem voos comerciais para fora do país. O único voo internacional atualmente é um que vem de Miami, mas apenas de cargas, sem o transporte de passageiros. De acordo com o secretário estadual de turismo, José Salles Filho, é necessário trabalhar o turismo com os países vizinhos, para que o Estado seja conhecido e tenha interesse das companhias aéreas.

Novo Aeroporto de Vitória tem mais de 65% das obras concluídas Crédito: Marcelo Prest A Gazeta

“As negociações estão bem avançadas. Nós já trazemos agentes de viagens do Paraguai. Estamos planejando trazer agentes de viagens e jornalistas da Argentina no próximo mês. Começamos a divulgar o Estado para quando tiver o voo termos mercado”, acrescentou.

O Aeroporto de Vitória já ganhou a Certificação Operacional de Aeroporto, documento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que comprova que o terminal capixaba atua dentro dos requisitos de segurança internacionais. O que falta são autorizações da Receita Federal, da Polícia Federal e da Anvisa. Os voos para Vitória devem ser regulares durante o verão, com um por semana. O dia mais cotado é o sábado, por ser fim de semana.

NEGOCIAÇÕES

As negociações entre Governo do Estado e as companhias aéreas Gol e Latam acontecem desde o ano passado e havia pretensão de testar quatro voos para Buenos Aires em dezembro do ano passado, mas segundo Salles Filho foi decido esperar o novo aeroporto e a realização de uma divulgação maior. “Foi uma decisão nossa. A gente não pode errar. Como faltava pouco tempo, considerando que estava em cima da hora, poderia implicar negativamente no futuro. Também tínhamos confirmado o aeroporto pronto para o fim do ano”, ressaltou.