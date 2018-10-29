Sinalização na região do novo Aeroporto ainda confunde motoristas Crédito: Vitor Jubini | GZ

Sete meses após a inauguração do Novo Aeroporto de Vitória, a sinalização de acesso ao terminal pela Avenida Fernando Ferrari ainda é deficiente e a nova pista continua fechada para pousos. A cabeceira 02, em direção ao mar, só será liberada para pousos depois da homologação do equipamento chamado PAPI (equipamento de auxílio visual ao pouso). Já a sinalização da Fernando Ferrari, segundo a Prefeitura de Vitória, é de responsabilidade da Infraero.

SINALIZAÇÃO

Com a inauguração do novo aeroporto, o acesso deixou de ser pela Avenida Fernando Ferrari. Uma nova via foi construída na Avenida Adalberto Simão Nader para acesso ao novo terminal. Essa nova pista está bem sinalizada, porém, na Fernando Ferrari, não há nenhuma informação de onde os motoristas devem entrar para acessar o novo aeroporto.

Your browser does not support the audio element. Aeroporto - sinalização antiga e nova pista ainda sem pousos

Quem mora na Grande Vitória não tem problemas para chegar no novo terminal aeroportuário. O problema afeta turistas e aqueles que moram nas cidades do interior. Se os motoristas que vêm do Sul do Estado, por exemplo, forem se guiar pelas placas existentes na Avenida Fernando Ferrari, eles vão parar no antigo Aeroporto. O mesmo acontece com quem vem da região norte.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a área do entorno do Aeroporto de Vitória é de responsabilidade da Infraero. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que um convênio será assinado entre a Prefeitura e a empresa, ainda sem data definida, para que as placas sejam instaladas em acordo com a legislação e no padrão adequado. No projeto foi contemplada toda a sinalização indicativa, tanto na avenida Fernando Ferrari quanto na Adalberto Simão Nader.

NOVA PISTA