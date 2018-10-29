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Vitória

Aeroporto: sinalização antiga e nova pista ainda sem pousos

Após sete meses de inauguração do novo aeroporto, a sinalização na Av. Fernando Ferrari para a entrada do novo terminal ainda é antiga. Já os pousos na nova pista só serão autorizados após a homologação do equipamento de auxílio visual pela Infraero

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 19:08

Publicado em 

29 out 2018 às 19:08
Sinalização na região do novo Aeroporto ainda confunde motoristas Crédito: Vitor Jubini | GZ
Sete meses após a inauguração do Novo Aeroporto de Vitória, a sinalização de acesso ao terminal pela Avenida Fernando Ferrari ainda é deficiente e a nova pista continua fechada para pousos. A cabeceira 02, em direção ao mar, só será liberada para pousos depois da homologação do equipamento chamado PAPI (equipamento de auxílio visual ao pouso). Já a sinalização da Fernando Ferrari, segundo a Prefeitura de Vitória, é de responsabilidade da Infraero.
SINALIZAÇÃO
Com a inauguração do novo aeroporto, o acesso deixou de ser pela Avenida Fernando Ferrari. Uma nova via foi construída na Avenida Adalberto Simão Nader para acesso ao novo terminal. Essa nova pista está bem sinalizada, porém, na Fernando Ferrari, não há nenhuma informação de onde os motoristas devem entrar para acessar o novo aeroporto.
Aeroporto - sinalização antiga e nova pista ainda sem pousos
Quem mora na Grande Vitória não tem problemas para chegar no novo terminal aeroportuário. O problema afeta turistas e aqueles que moram nas cidades do interior. Se os motoristas que vêm do Sul do Estado, por exemplo, forem se guiar pelas placas existentes na Avenida Fernando Ferrari, eles vão parar no antigo Aeroporto. O mesmo acontece com quem vem da região norte.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, a área do entorno do Aeroporto de Vitória é de responsabilidade da Infraero. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que um convênio será assinado entre a Prefeitura e a empresa, ainda sem data definida, para que as placas sejam instaladas em acordo com a legislação e no padrão adequado. No projeto foi contemplada toda a sinalização indicativa, tanto na avenida Fernando Ferrari quanto na Adalberto Simão Nader.
NOVA PISTA
Segundo a Infraero, em breve a pista voltada para o mar será liberada para pousos. Na semana passada, o Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) sobrevoaram o Aeroporto de Vitória. De acordo com a Infraero, o trabalho de homologação do PAPI já está em fase final, mas não especificou uma data para o início do funcionamento do equipamento.

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