Aeroporto fecha pela segunda vez em menos de uma semana

A chuva mais uma vez trouxe transtorno para passageiros que precisavam passar pelo Aeroporto de Vitória na manhã desta quarta-feira (24). Isso porque a baixa visibilidade fechou a pista para pousos e decolagens. Algumas aeronaves que chegavam à Capital precisaram retornar. O aeroporto chegou a iniciar as operações do dia por volta de 8h30, mas fechou novamente depois, e os voos retornaram após às 11h30. Esta é a segunda vez em que o terminal aéreo é fechado em menos de uma semana.

O mesmo problema aconteceu no domingo (21) e na segunda (22), quando 47 voos precisaram ser cancelados e o aeroporto passou a funcionar por instrumentos. O filho da administradora Neusa Alves, de 67 anos, estava vindo do Rio de Janeiro, mas o piloto não conseguiu pousar a aeronave. Ela esperava no aeroporto, quando recebeu a informação de que o avião ficou rodando 40 minuto no ar e voltou.

“Nós temos uma audiência em Guaçui e ele estava vindo para me acompanhar, porque eu não gosto de dirigir na estrada. A companhia aérea informou que não teve 'teto' para pousar e retornou. Fico aliviada”, contou.

Aeroporto de Vitória fecha pela segunda vez, em menos de uma semana, por causa do mau tempo Crédito: Kaique Dias Rádio CBN

A mesma situação aconteceu entre domingo e segunda-feira. No final de semana foram 45 voos cancelados e na segunda o aeroporto funcionou por instrumentos, com dois voos cancelados. Durante a manhã desta quarta-feira foram doze voos cancelados, sendo seis de chegada e seis de partida, até às 10h30. Logo após, o Aeroporto de Vitória voltou a operar por instrumentos.

SAGUÃO LOTADO

Um outro problema criado pelos atrasos foi a lotação do saguão, principalmente nos guichês das companhias aéreas, com passageiros querendo remarcar ou ter mais informações sobre os voos. A dona de casa Rosiane Aires, de 42 anos, estava tentando voltar para casa em São Paulo, e pegou fila. “É difícil né. O voo está marcado para 9h30. Me disseram que o check-in não seria feito. Agora está sendo feito, mas com apenas duas pessoas, por isso a lotação. A fila só vai aumentando”, diz.