Aeroporto de Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

O Aeroporto de Vitória terá 209 voos extras até fevereiro de 2019. A ampliação da oferta é para atender a demanda de férias. A Companhia Azul vai ofertar 68 voos extras a partir desta quinta-feira (20). A Gol ampliou a oferta no início do mês, com 141 novos horários. Apesar do aumento da oferta, o novo aeroporto vai fechar o ano com uma redução de passageiros, se comparado com o ano passado.

De acordo com o superintendente do Aeroporto de Vitória, Kleyton Peixoto Mendes, o novo aeroporto, inaugurado em março deste ano, tem capacidade para receber 8.4 milhões de passageiros por ano, enquanto o antigo terminal tinha capacidade para 3.2 milhões/ano.

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Em 2017, quando o antigo aeroporto era operado, 3.021 milhões passaram pelo terminal. Já este ano, a estimativa é fechar 2018 com 3.010 milhões passageiros, uma queda de aproximadamente 1%

Entre os dias 17 de dezembro e 06 de janeiro, o Aeroporto de Vitória espera receber 172.773 mil passageiros. Esses dias são classificados pelo Infraero como alta temporada. No ano passado, no período entre 18 de dezembro e 7 de janeiro, 174.784 mil passageiros embarcaram e desembarcaram no terminal capixaba. Ou seja, este ano será registrada uma queda de 1,15% no número de passageiros.

Segundo o superintendente do aeroporto, vários fatores podem influenciar na redução de passageiros de um período para o outro, como valor das passagens e a situação econômica do país. “Essa capacidade não tem relação com o processamento em si. O processamento tem relação com a venda de passagens, o aquecimento da economia e o turismo”, contou.

Cristiano vai passar um mês em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

O novo aeroporto tem a aprovação dos passageiros. Cristiano Monteiro mora nos Estados Unidos e veio com a esposa passar férias em Vitória. Segundo ele, a nova estrutura é bem melhor que o antigo terminal.

“Achei as instalações ótimas. É melhoria para quem está visitando o Estado e até para quem mora aqui e precisa transitar pela ponte aérea”.

O técnico em segurança do trabalho Sidney dos Santos mora em Salvador, Bahia, mas sempre está em Vitória por causa do trabalho. Ele diz que houve um avanço na estrutura do novo aeroporto, mas o terminal poderia ter mais portões de embarques e esteiras de bagagem.

“Achei legal em comparação com o antigo terminal, mas se comparado com outras capitais, acho que ainda falta algumas coisinhas”, afirmou.

Destinos

De acordo com a Azul, os 68 voos extras em Vitória serão disponibilizados entre 20 de dezembro e 03 de fevereiro de 2019. Serão 5.096 assentos a mais durante o período.

Os voos extras serão para Porto Seguro (BA), três vezes na semana; Ilhéus, Teixeira de Freitas (BA) e Montes Claros (MG), dois voos semanais. Além disso, a companhia ofertará mais frequências para Guarulhos e Campinas (SP).