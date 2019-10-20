Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AEROPORTO DE VITÓRIA

Aeroporto de Vitória fica mais perto de ser internacional

Órgão aprovou o alfandegamento do terminal da passageiros. Para o aeroporto ser internacional agora só falta a aprovação da Anac, que deve sair em 60 dias. Já o voo de Vitória para Buenos Aires só decola em 2020

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 08:27

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

20 out 2019 às 08:27
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernanda Madeira
O Espírito Santo está mais perto de ter o tão sonhado aeroporto internacional. A Receita Federal emitiu nesta sexta-feira (18) a aprovação para o alfandegamento do Eurico de Aguiar Salles, penúltima etapa necessária para que o Aeroporto de Vitória seja designado como internacional. O documento deve ser publicado no Diário Oficial da União nesta segunda (21).
De acordo com o delegado da Alfândega de Vitória Fabrício Betto, o chamado Ato Declaratório Executivo que foi assinado, atesta que as exigências da Receita para o controle de passageiros e cargas foram atendidas pela Infraero. A estrutura para processamento de voos internacionais no aeroporto está pronta desde abril e custou R$ 60 mil.
Etapa mais complicada do processo de internacionalização até aqui, esse aval da Receita permite que seja iniciada a última fase dos trâmites, que é a homologação por parte da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) do aeroporto como internacional, autorizando efetivamente a operação de voos de passageiros para o exterior.
A Infraero deve encaminhar à Anac nos próximos dias toda a documentação de aprovação dos entes envolvidos na internacionalização do terminal (Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e Vigilância Agropecuária). Após receber o processo, a agência terá 60 dias para publicar no Diário Oficial da União a aprovação das frequências internacionais, segundo a Infraero.
O secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, já havia garantido na manhã desta sexta-feira (18) em entrevista à CBN Vitória que a internacionalização do aeroporto será concluída até o fim de novembro. Ouça a entrevista completa aqui.
VOO PARA BUENOS AIRES EM 2020
Só após essa publicação da Anac que o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles vai ganhar o "internacional" no nome. É a partir daí também que a Gol poderá começar a vender as passagens para a primeiro rota do Estado direto para o exterior, com destino a Buenos Aires. A frequência VIX-EZE será semanal, com ida e volta, com voo de aproximadamente três horas de duração.
Mesmo se a Anac for mais ágil e liberar a homologação antes do prazo de 60 dias, o primeiro voo de Vitória para o exterior só decola em 2020. É que ainda será preciso esperar o trâmite da própria Gol, que informou precisar de pelo menos seis meses para iniciar as operações após ter a liberação dos órgãos competentes. Esse tempo é necessário para a companhia fazer adequações da sua própria estrutura nos dois aeroportos e iniciar a venda das passagens.
ESTRUTURA INTERNACIONAL
A estrutura para operações internacionais no Aeroporto de Vitória já está pronta. Ela consiste na separação do fluxo de passageiros internacional e doméstico, com salas de embarque e desembarque internacionais, novos aparelhos de raio-x e pórtico detector de metais.
A sala de embarque internacional ficou no final do embarque doméstico. Para acessá-la, os passageiros internacionais vão passar pela mesma entrada e raio-x dos com destinos domésticos, vão se dirigir até o fundo do terminal, e lá vão passar por outra vistoria, essa seguindo as normas para voos internacionais, como a que estabelece a quantidade de líquidos.
Sala de desembarque internacional do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
Como a estrutura inicialmente só será utilizada uma vez na semana, a sala de embarque internacional poderá ser aberta nos demais dias para atender ao fluxo doméstico, como vem sendo utilizada.
A solução permite que a área não fique subutilizada inicialmente e que o passageiro internacional possa passar pelo mall de lojas da sala de embarque doméstica, tendo acesso a lojas e lanchonetes.
Já para o desembarque, os passageiros internacionais vão sair do avião pela ponte de embarque, mas ao invés de subirem para o terminal, terão que descer para o pátio, onde vão pegar um ônibus da Infraero que os levará até a sala de desembarque internacional, do lado do setor de restituição de bagagens. Neste local será feita a inspeção da Receita Federal e da Polícia Federal.
TRANSIÇÃO
Paralelamente aos trâmites de internacionalização, ocorre a transição da gestão do Aeroporto de Vitória para a empresa suíça Zurich Airport, que venceu o leilão de concessão do terminal por 30 anos.
A transição, fase em que as duas empresas operam de forma conjunta, iniciou no dia 3 de outubro e pode perdurar até fevereiro 2020, prazo limite para a Zurich assumir totalmente o aeroporto.
Conforme o site A Gazeta já noticiou, a empresa suíça inclusive já começou as contratações para o início da gestão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados