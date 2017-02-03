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PREVISÃO PARA 2017

Aeroporto de Vitória completa 42 anos com 55% da obra de reforma pronta

O impasse das obras, no entanto, durou mais de 10 anos, um quarto da vida do aeroporto

Publicado em 03 de Fevereiro de 2017 às 18:08

Publicado em 

03 fev 2017 às 18:08
O Aeroporto de Vitória completou 42 anos nesta sexta-feira (3). Um quarto do tempo de existência, no entanto, é de impasse com as obras de restauração, que tinham previsão para terminar em 2007 e agora devem acabar no segundo semestre deste ano - dez anos depois. Segundo a Infraero, as obras estão com 55% de execução.
Atualmente estão concluídas as redes de infraestrutura da nova pista de pouso e decolagem. A pavimentação e o balizamento luminoso da nova pista de pouso e decolagem ainda estão sendo feitas, assim como estão em execução os sistemas de ar condicionado, infraestrutura eletrônica, combate a incêndio, cobertura metálica e de alvenaria do novo terminal de passageiros.
A Infraero mantém o prazo de conclusão para o segundo semestre, mas não especifica o mês. Segundo o Aeroportômetro do jornal A Gazeta faltam 235 dias para a conclusão da obra. O marcador que contabiliza o tempo que falta para as obras terminarem foi criado em 2015, no início das obras. 
Impasse
Todo o impasse nas obras do Aeroporto de Vitória começou em 2007, quando houve denúncia superfaturamento no que era pago pela Infraero ao consórcio responsável pela obra. O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a pedir a suspensão da verba de execução das obras, quando identificou os problemas.
Só em 2014 a então presidente Dilma Rousseff (PT) veio ao Espírito Santo anunciar uma nova licitação que teve como vencedora uma construtora curitibana, que iniciou as obras em 2015. O investimento na nova licitação é estimado em mais de R$ 500 milhões. Segundo a Infraero, com a ampliação, o Aeroporto de Vitória passará de 3,3 milhões para 8,4 milhões de passageiros atendidos por ano. 

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