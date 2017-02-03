Aeroporto de Vitória completa 42 anos com 55% da obra de reforma pronta

O Aeroporto de Vitória completou 42 anos nesta sexta-feira (3). Um quarto do tempo de existência, no entanto, é de impasse com as obras de restauração, que tinham previsão para terminar em 2007 e agora devem acabar no segundo semestre deste ano - dez anos depois. Segundo a Infraero, as obras estão com 55% de execução.

Atualmente estão concluídas as redes de infraestrutura da nova pista de pouso e decolagem. A pavimentação e o balizamento luminoso da nova pista de pouso e decolagem ainda estão sendo feitas, assim como estão em execução os sistemas de ar condicionado, infraestrutura eletrônica, combate a incêndio, cobertura metálica e de alvenaria do novo terminal de passageiros.

A Infraero mantém o prazo de conclusão para o segundo semestre, mas não especifica o mês. Segundo o Aeroportômetro do jornal A Gazeta faltam 235 dias para a conclusão da obra. O marcador que contabiliza o tempo que falta para as obras terminarem foi criado em 2015, no início das obras.

Impasse

Todo o impasse nas obras do Aeroporto de Vitória começou em 2007, quando houve denúncia superfaturamento no que era pago pela Infraero ao consórcio responsável pela obra. O Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a pedir a suspensão da verba de execução das obras, quando identificou os problemas.