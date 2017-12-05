Aeroporto: ampliação permitirá redução de impostos de eletrônicos

Os capixabas que gostam de comprar produtos eletrônicos, como celulares e computadores, poderão ver o preços dos equipamentos diminuindo a partir de 2018. Isso pode acontecer porque o comércio capixaba terá uma ligação direta com a Zona Franca de Manaus, com as empresas de lá podendo enviar produtos para o Espírito Santo sem o pagamento de impostos. Um benefício que poderia resultar na diminuição dos custos de algumas mercadorias.

Esse canal aberto entre a Zona Franca de Manaus e o Espírito Santo será possível por causa das obras de ampliação do aeroporto de Vitória, que está previsto para entrar em operação no final do mês de fevereiro

Até então o aeroporto de Vitória não tinha capacidade para receber grandes aviões de carga e os produtos chegavam ao Espírito Santo depois de passarem por estados vizinhos, como Minas Gerais. Agora os produtos poderão chegar ao aeroporto de Vitória e ficar armazenados em centro de distribuição em Cariacica

De acordo com Idalberto Moro, presidente do Sindicato do Comércio Atacadistas e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), a ligação direta com a Zona Franca de Manaus vai aumentar o poder de competição da indústria capixaba.

“As empresas que fabricam em Manaus vão poder enviar (produtos) para o Espírito Santo com impostos suspensos. A partir daqui elas vão atender os seus distribuidores mais próximos, então a velocidade de atendimento é muito maior. Isso vai permitir uma competitividade maior para o Espírito Santo e para as indústrias, que poderão ter aqui, perto do mercado consumidor, os seus produtos para atender rapidamente os seus clientes”, explicou Idalberto Moro.

Além dos produtos importados, a ampliação do aeroporto de Vitória e a possibilidade da instalação de grandes transportadores aéreas também poderão impactar de forma positiva nos produtos exportados pelo Espírito Santo, como o mamão e o chocolate.