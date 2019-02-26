Advogados são investigados por fraudes em processos por danos morais

O que você ouvinte vai acompanhar agora é uma reportagem especial que detalha como funcionava um esquema de fraudes descoberto no Fórum de Cariacica em processos envolvendo ações de indenizações por danos morais. Os casos já identificados estão sendo apurados pela Polícia Civil e escritórios de advocacia são investigados, assim como os autores das ações.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL - FERNANDA QUEIROZ E VILMARA FERNANDES - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO - 6.52s - 26-02-19

A delegacia especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações informou que recebeu o levantamento realizado pelos magistrados dos juizados especiais de Cariacica e que os casos de fraudes envolvendo ações por indenização de danos morais já estão sendo apurados. Mais detalhes sobre os casos que estão sendo apurados não serão divulgados para não atrapalhar a investigação em andamento.