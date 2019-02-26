Advogados são investigados por fraudes em processos por danos morais

O que você ouvinte vai acompanhar agora é uma reportagem especial que detalha como funcionava um esquema de fraudes descoberto no Fórum de Cariacica em processos envolvendo ações de indenizações por danos morais. Os casos já identificados estão sendo apurados pela Polícia Civil e escritórios de advocacia são investigados, assim como os autores das ações.
ESPECIAL - FERNANDA QUEIROZ E VILMARA FERNANDES - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO - 6.52s - 26-02-19
A delegacia especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações informou que recebeu o levantamento realizado pelos magistrados dos juizados especiais de Cariacica e que os casos de fraudes envolvendo ações por indenização de danos morais já estão sendo apurados. Mais detalhes sobre os casos que estão sendo apurados não serão divulgados para não atrapalhar a investigação em andamento.
A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Espírito Santo informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre as investigações. Mas o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, Alberto Nemer, assinalou que assim que a OAB tiver indícios da participação de advogados em atos fraudulentos, ou mesmo com a publicação de matéria sobre o assunto, é possível instaurar um processo para investigar o assunto.