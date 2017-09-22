Advogado quer assassino de médica em cela separada dos outros presos

O advogado do executor da médica Milena Gottardi protocolou na Justiça um pedido para que o cliente fique sozinho na cela separada e em presídio distante dos outros quatro suspeitos do crime. Milena foi morta após ser baleada no último dia 14, quando saia do Hospital das Clínicas (Hucam), em Vitória. Dionathas Alves Vieira confessou, em depoimento à polícia, que foi contratado para matar a vítima. O pedido foi protocolado na tarde desta sexta-feira (22), na Primeira Vara Criminal de Vitória.

Your browser does not support the audio element. FLASH CAIQUE VERLI - 22-09-17

Entre mandantes e intermediários, estão o policial civil Hilário Frasson, ex-marido de Milena, e Esperidião Carlos Frasson, pai de Hilário, que arquitetaram o homicídio, segundo investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Segundo a polícia, o crime teve ainda a participação de Hermenegildo Filho, que está foragido, e Valcir da Silva, como intermediários. Segundo o advogado Leonardo da Rocha, Dionathas está com medo após ter entregado os mandantes do crime.

"A lei prevê algumas hipóteses de proteção a vítimas e testemunhas de crimes. Meu cliente é um co-autor da execução desse crime, mas está colaborando efetivamente desde o início desse processo para o esclarecimento dos fatos e para que a Polícia pudesse chegar aos demais co-autores, principalmente os mandantes. Em funções dessas informações passadas por ele, Ele está com medo até do mosquito que está mordendo ele na unidade prisional", afirmou.