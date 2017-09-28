A defesa do lavrador Valcir da Silva, apontado pela policia como intermediário do assassinato da médica Milena Gottardi, cogita pedir a anulação do depoimento do cliente. O advogado Carlos Eduardo Lyrio reclama que o cliente foi ouvido sem a presença da defesa.

Segundo depoimento prestado na última semana, Valcir contou que as tentativas de acabar com a vida da médica começaram dois meses antes, em julho, e deu detalhes de como o crime foi planejado.

Your browser does not support the audio element. Advogado quer anulação de depoimento de lavrador no inquérito

Para Lyrio, o depoimento de Valcir não poderia ser colhido sem a presença da defesa porque o lavrador não pode ter a orientação do advogado. Lyrio contou ainda que o cliente chegou a pedir para procurá-lo, mas não teve o pedido atendido.

"Na oitiva de qualquer acusado,é obrigatória a presença do advogado, sob pena de nulidade. A lei é clara. E o Juiz pode anular mesmo sem o advogado pedir", afirma o advogado. Ainda segundo o advogado, esse tipo de pedido, geralmente, só é feito após acusação do Ministério Público - com base no inquérito policial.

A defesa alega também que não teve acesso completo ao inquérito, o que dificulta o trabalho da defesa.

A lei diz que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. A Polícia Civil afirmou em nota que só vai se manifestar após a conclusão do inquérito. De acordo com depoimento feito à polícia, Valcir indicou Dionathas Alves para matar a médica, mas foi o ex-marido, o policial civil Hilário Frasson, quem combinou todos os detalhes do crime com o executor. Nas negociações, o ex-marido de Milena estava sempre acompanhado do pai, Esperidião Frasson – os quatro suspeitos citados estão atrás das grades.