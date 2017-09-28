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Caso Milena Gottardi

Advogado quer anulação de depoimento de lavrador no inquérito

Médica oncologista morreu um dia depois de ser baleada na saída do Hospital das Clínicas, em Vitória

Publicado em 28 de Setembro de 2017 às 09:51

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

28 set 2017 às 09:51
A defesa do lavrador Valcir da Silva, apontado pela policia como intermediário do assassinato da médica Milena Gottardi, cogita pedir a anulação do depoimento do cliente. O advogado Carlos Eduardo Lyrio reclama que o cliente foi ouvido sem a presença da defesa.
Segundo depoimento prestado na última semana, Valcir contou que as tentativas de acabar com a vida da médica começaram dois meses antes, em julho, e deu detalhes de como o crime foi planejado.
Advogado quer anulação de depoimento de lavrador no inquérito
Para Lyrio, o depoimento de Valcir não poderia ser colhido sem a presença da defesa porque o lavrador não pode ter a orientação do advogado. Lyrio contou ainda que o cliente chegou a pedir para procurá-lo, mas não teve o pedido atendido.
"Na oitiva de qualquer acusado,é obrigatória a presença do advogado, sob pena de nulidade. A lei é clara. E o Juiz pode anular mesmo sem o advogado pedir", afirma o advogado. Ainda segundo o advogado, esse tipo de pedido, geralmente, só é feito após acusação do Ministério Público - com base no inquérito policial.
A defesa alega também que não teve acesso completo ao inquérito, o que dificulta o trabalho da defesa.
 A lei diz que é direito do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento. A Polícia Civil afirmou em nota que só vai se manifestar após a conclusão do inquérito. De acordo com depoimento feito à polícia, Valcir indicou Dionathas Alves para matar a médica, mas foi o ex-marido, o policial civil Hilário Frasson, quem combinou todos os detalhes do crime com o executor. Nas negociações, o ex-marido de Milena estava sempre acompanhado do pai, Esperidião Frasson – os quatro suspeitos citados estão atrás das grades.
Em comunicado divulgado à imprensa através do advogado, Valcir disse que estava arrependido do que tinha feito e que era uma pessoa trabalhadora, que não precisava"fazer uma besteira dessa por causa dos outros".

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