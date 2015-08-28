Advogado que mudou de tese no assassinato do juiz depõe nesta sexta-feira

Your browser does not support the audio element. Advogado que mudou de tese no assassinato de juiz depõe nesta sexta-feira

Um dos depoimentos mais aguardados do julgamento do caso Alexandre Martins vai ocorrer nesta sexta (28). Trata-se da fala do advogado Antônio Franklin Cunha, que será testemunha de defesa do ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. O depoimento dele estava previsto para esta quinta-feira (27), mas com a demora nas oitivas do delegado aposentado André Cunha e do perito Mauro Nadvorny, foi adiada para esta sexta.

Franklin Cunha foi contratado pelo pai do juiz para ser assistente da acusação e, logo no início do processo, abandonou o caso, redigindo uma carta, anexada ao processo. Nela o advogado descreve que o crime não era de mando, mas sim um latrocínio – roubo seguido de morte.