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CASO ALEXANDRE

Advogado que mudou de tese no assassinato do juiz depõe nesta sexta-feira

Franklin Cunha foi contratado pelo pai do juiz Alexandre Martins para atuar no processo, mas abandonou o caso por acreditar em crime de latrocínio

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 23:47

Publicado em 

27 ago 2015 às 23:47
Advogado que mudou de tese no assassinato de juiz depõe nesta sexta-feira
Um dos depoimentos mais aguardados do julgamento do caso Alexandre Martins vai ocorrer nesta sexta (28). Trata-se da fala do advogado Antônio Franklin Cunha, que será testemunha de defesa do ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú. O depoimento dele estava previsto para esta quinta-feira (27), mas com a demora nas oitivas do delegado aposentado André Cunha e do perito Mauro Nadvorny, foi adiada para esta sexta.
Franklin Cunha foi contratado pelo pai do juiz para ser assistente da acusação e, logo no início do processo, abandonou o caso, redigindo uma carta, anexada ao processo. Nela o advogado descreve que o crime não era de mando, mas sim um latrocínio – roubo seguido de morte.
No primeiro dia do júri, quando chegou para se apresentar, ele fez uma fala veemente em que voltou a defender a tese do latrocínio. Franklin Cunha disse que o crime de mando é uma encenação.

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