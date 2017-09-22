O policial civil Hilário Frasson, suspeito de matar a ex-esposa Milena Gottardi, não vai prestar depoimento enquanto a defesa não tiver acesso ao inquérito policial, segundo o advogado Homero Mafra, que representa Hilário. O ex-marido da médica foi preso na tarde desta quinta-feira (21) apontado com um dos mandantes do assassinato.

Hilário foi preso enquanto trabalhava e foi levado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) para prestar depoimento. Homero Mafra, que também é presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), diz que o inquérito está sendo escondido da defesa.

Your browser does not support the audio element. Advogado orienta que Hilário Frasson fique calado em depoimento

"Enquanto a defesa não tiver acesso pleno ao inquérito, ele não vai prestar depoimento. A orientação é da defesa. Nós não aceitamos arbitrariedade, não aceitamos que alguém seja levado para depor com o inquérito sendo escondido da defesa. Por isso, ele não presta depoimento e vai se recusar a responder as perguntas feitas pela autoridade. Ele não conhece o inquérito e tem o direito de conhecer. Ou se respeita o acusado, ou não se tem Estado Democrático de Direito. Sem que a defesa tenha acesso, cliente meu não fala”, disse.

O secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia, classificou Hilário Frasson como um homem frio. “É claro que ele sabia que estava sendo investigado, havia essa preocupação. Ele constituiu defesa, tentou levar uma vida normal, de forma dissimulada, mas o que eu tenho de elementos para dizer é que ele é um sujeito muito frio, que agiu com muita frieza desde o início.”

De acordo com o secretário, uma carta escrita por Milena Gottardi em que relatava temer que Hilário a matasse foi importante para que a Polícia Civil concluísse que ele é um dos mandantes do assassinato.

Hilário Frasson trabalhava como assessor técnico do chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, Guilherme Daré, que afirmou que o ex-marido de Milena Gottardi foi escolhido por conta de critérios técnicos. “Todo servidor que faz concurso público e que passa nos exames médico e psicológico está apto a trabalhar em qualquer setor. Hilário foi trabalhar na assessoria técnica porque tinha um histórico de ter trabalhado no Judiciário. Ele era bom naquilo que ele fazia. Ele não é meu amigo pessoal, mas tem o direito, pela qualificação dele, de trabalhar em qualquer setor público. Agora, não mais.”

O suspeito foi levado à DHPM na tarde desta quinta e depois foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exame de corpo de delito. Depois disso, segundo o secretário André Garcia, Hilário seria encaminhado para a carceragem da Polícia Civil.