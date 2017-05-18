Advogado ligado a Cunha preso na Lava Jato tem escritório no ES

Um dos alvos da Operação Lava Jato na manhã desta quinta-feira (18) tem escritório no Espírito Santo. O advogado Willer Tomaz é ligado ao deputado cassado e atualmente preso Eduardo Cunha (PMDB). Segundo informações do G1, o advogado foi preso junto ao procurador da República Angelo Goulart Villela.

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Segundo o site que representa os escritórios, Willer Tomaz está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na secção Ceará e Distrito Federal. Na página dele na internet há a descrição de dois escritórios, um em Brasília e outro em Vitória, em um edifício comercial da Enseada do Suá. Treze advogados e um estagiário trabalham na Willer Tomaz Advogados Associados.

Em uma busca rápida no site Tribunal de Justiça (TJ-ES) aparecem três processos recentes em que Willer atuou no Espírito Santo, defendendo empresas e políticos.

A reportagem da CBN Vitória esteve no escritório de Willer Tomaz em Vitória. A entrada foi autorizada na recepção do edifício comercial. A sala do escritório estava fechada, e o contato foi feito pelo interfone, que tocou duas vezes. Após aproximadamente três minutos, a reportagem da CBN foi atendida por uma funcionária, que não passou contatos ou informações sobre o advogado. “Não tem nenhum responsável no momento que possa falar com vocês. Não tenho contato nenhum. Tenha um bom dia”, disse a atendente.