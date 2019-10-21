Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Uma confusão envolvendo um advogado e um arquiteto foi parar na delegacia na madrugada desta segunda-feira (21) . Os dois estavam em uma boate da Praia da Costa, em Vila Velha, e teriam discutido por causa de uma mulher que também frequentava o local. O arquiteto de 33 anos disse à Polícia Civil que estava no estabelecimento acompanhado de uma amiga.

Your browser does not support the audio element. Advogado é detido após confusão dentro de boate em Vila Velha

Por volta de 1h, segundo ele, o advogado de 33 anos tentou seduzir a jovem passando a mão nela. Considerando a abordagem ofensiva, o arquiteto disse ao advogado que a mulher estava acompanhada e que os dois já iriam embora. De acordo com o arquiteto, o advogado teria perguntado “você sabem quem eu sou?”, empurrado ele, sacado a pistola calibre 380 e apontado para o peito dele.

Ao notarem a confusão, os seguranças interferiram e acionaram a Polícia Militar. De acordo com a polícia, o registro e o porte de arma do advogado estão regulares. À Polícia Civil, o advogado caracterizou a versão contada pelo arquiteto como “caluniosa”. Ele disse que o arquiteto era quem estava assediando a mulher e que tentou defender a jovem das investidas dele. Ao intervir, foi abordado pelo arquiteto e mais três homens que aparentavam ser amigos do arquiteto.