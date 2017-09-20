Advogado de preso confirma confissão de assassinato: "foi de mando"

O advogado do suspeito de assassinar a médica Milena Gottardi Tonini Frasson, Leonardo da Rocha de Souza, confirma que Dionathas Alves Vieira, de 23 anos, confessou ser o autor da execução da médica. A defesa esteve na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) nesta quarta-feira (20) para comunicar ao delegado que tem mais informações.

Leonardo diz que começou a atuar na defesa de Dionathas nesta terça-feira (19). O advogado afirma que conversou com o jovem nesta quarta-feira (20) e acrescenta que o cliente se comprometeu a fornecer novas informações à polícia.

“A defesa foi constituída ontem (terça). Ele está preso e me esclareceu várias situações que aconteceram, inclusive com elementos novos que eu trouxe para o delegado. Ele (Dionathas) está se colocando mais uma vez à disposição. Vou aguardar a intimação do delegado para um novo depoimento”, afirmou.

Perguntado sobre como teria sido o crime, o advogado confirmou que Dionathas receberia R$ 2 mil para assassinar Milena na última quinta-feira (14). Leonardo conta que o crime foi de mando e que o jovem preso vai revelar quem mandou matar a médica, mas não quis confirmar a informação, nem dizer se seria um familiar próximo.

“Quem mandou é a pergunta que todo mundo está fazendo. Ele tem essa informação e eu já disse que ele está disposto a esclarecer os fatos. Eu só estou esperando o delegado nos intimar. Vai ser esclarecido ao delegado”, relatou.