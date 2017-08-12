Água em todos os cômodos da casa, móveis e eletrodomésticos tomados pela lama. Esse é o cenário da residência do pedreiro Sebastião Santos depois do rompimento de uma adutora da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) na Rua Hugo Viola, no bairro São Geraldo I, em Cariacica. Outras três casas e uma igreja também foram tomadas pelo aguaceiro.

Segundo Sebastião, o rompimento aconteceu por volta das 6h deste sábado (12). Ele diz que em poucos minutos a água tomou conta da residência dele. O pedreiro teve de quebrar uma parede da casa para que a água escoasse.

Your browser does not support the audio element. Adutora rompe e água invade casas em Cariacica

"Eu escutei um barulho como se estivesse chovendo, mas saí de casa e vi que não era chuva. Vi que estava saindo água da caixa da Cesan que tem no asfalto. Neste momento, teve um estrondo e se formou um chafariz muito alto. A água já veio varrendo tudo, invadiu a casa e pela correria não deu tempo de salvar nada", disse.

O técnico em comunicação Fabrício Alves, filho de Sebatião, conta que a família perdeu tudo. "Foi tudo perdido, não deu para salvar nada, apenas um panela. Fogão, armário, sofá, computador, foi tudo perdido", contou.

A estudante Sandy Ramos relata que a família dela estava dormindo na hora do rompimento da adutora. Uma vizinha que a acordou para informar que a casa dela estava sendo invadida pela água. "Quando a gente deu conta a geladeira já estava cheia de água, o guarda-roupa, a cama, a mesa, o fogão, o tanquinho, tudo", afirmou.

VEJA VÍDEOS

As imagens são de Humberto Lima, da TV Gazeta.

RESPOSTA DA CESAN

Uma hora após o rompimento a equipe da Cesan chegou ao local e eliminou o vazamento. Segundo a assessoria da companhia, a previsão é que o serviço seja concluído às 18 horas. "A população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será normalizado de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços".

DANOS MATERIAIS