As férias escolares já começaram e isso significa que as crianças acabam passando mais tempo em casa ou até mesmo brincando nas ruas. Nestes cenários, aumenta a preocupação dos pais com possíveis acidentes domésticos envolvendo os pequenos. Para evitar transtornos, o Corpo de Bombeiros orienta a população para que tenha muita atenção com as crianças nesse período.

De acordo com o tenente Caliman, muitos acidentes ocorrem enquanto as crianças estão nas ruas brincando e também dentro de casa. Entre os problemas mais recorrentes estão, por exemplo, ingestão de produtos químicos, como os de limpeza doméstica, queimaduras, afogamentos, cortes e atropelamentos.

Your browser does not support the audio element. Adultos precisam redobrar atenção com crianças durante as férias escolares

Para evitar esses problema, o tenente afirma que é importante que os responsáveis estejam atentos à movimentação da criançada. “O principal aspecto a ser observado é prestar atenção na criança, no que ela está fazendo, onde ela está e ver se existe algum tipo de material que possa trazer algum prejuízo”, orientou.

O tenente dá alguns exemplos de casos comuns e como evitá-los. Em relação ao risco oferecido por produtos químicos, como os de limpeza doméstica, ele indica que é importante o armazenamento adequado desses itens fora do alcance das crianças. Para evitar choques elétricos, o tenente diz que é preciso ter cuidado com as tomadas, para que as crianças não coloquem enfiem objetos no local e acabem sofrendo choques.

Se a criança for brincar na rua, ele aconselha que seja em um local seguro, onde não haja riscos de atropelamentos. Ainda do lado de fora de casa, o tenente lembra que é necessário não permitir que as crianças manuseiem materiais como o chamado cerol, caso estejam brincando com pipas.