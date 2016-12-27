As férias escolares já começaram e isso significa que as crianças acabam passando mais tempo em casa ou até mesmo brincando nas ruas. Nestes cenários, aumenta a preocupação dos pais com possíveis acidentes domésticos envolvendo os pequenos. Para evitar transtornos, o Corpo de Bombeiros orienta a população para que tenha muita atenção com as crianças nesse período.
De acordo com o tenente Caliman, muitos acidentes ocorrem enquanto as crianças estão nas ruas brincando e também dentro de casa. Entre os problemas mais recorrentes estão, por exemplo, ingestão de produtos químicos, como os de limpeza doméstica, queimaduras, afogamentos, cortes e atropelamentos.
Adultos precisam redobrar atenção com crianças durante as férias escolares
Para evitar esses problema, o tenente afirma que é importante que os responsáveis estejam atentos à movimentação da criançada. “O principal aspecto a ser observado é prestar atenção na criança, no que ela está fazendo, onde ela está e ver se existe algum tipo de material que possa trazer algum prejuízo”, orientou.
O tenente dá alguns exemplos de casos comuns e como evitá-los. Em relação ao risco oferecido por produtos químicos, como os de limpeza doméstica, ele indica que é importante o armazenamento adequado desses itens fora do alcance das crianças. Para evitar choques elétricos, o tenente diz que é preciso ter cuidado com as tomadas, para que as crianças não coloquem enfiem objetos no local e acabem sofrendo choques.
Se a criança for brincar na rua, ele aconselha que seja em um local seguro, onde não haja riscos de atropelamentos. Ainda do lado de fora de casa, o tenente lembra que é necessário não permitir que as crianças manuseiem materiais como o chamado cerol, caso estejam brincando com pipas.
Em geral, o tenente lembra que as crianças, na maior parte das vezes, não têm noção do perigo que estão correndo em determinadas situações. Por isso, ele orienta que sempre haja algum adulto responsável próximo aos pequenos a fim de garantir a diversão nas férias de forma segura.