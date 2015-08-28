No 5º dia do júri dos acusados de mando da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, o coronel reformado da PM Walter Gomes Ferreira e o empresário Claudio Luiz Baptista, o Calu, foi ouvida a última testemunha de defesa do julgamento: o advogado Antônio Franklin Cunha. Ele era assistente da acusação, que defende a tese de crime de mando, mas abandonou a posição e passou a defender a tese de latrocínio. Em seu depoimento, ele explicou que mudou de opinião porque o tiro disparado por Odessi Martins, o Lumbrigão, não tinha sinais de ter sido desferido com intenção de matar.

O depoimento do advogado Franklin Cunha durou 3 horas e 46 minutos. Foi um depoimento tenso em que ele defendeu o crime de latrocínio. Emocionado, Franklin contou que tinha um grau de amizade com o juiz Vladson Couto Bittencourt, magistrado responsável pela instrução do processo na época. Ele relatou para Franklin, segundo conta o advogado, que o delegado Danilo Bahiense disse que o crime era latrocínio, apesar do delegado apurá-lo como crime de mando.

Your browser does not support the audio element. Adovogado que mudou de lado depõe e defende tese de latrocínio

Quando o delegado relatou isso pra ele, relembra Franklin, o advogado fez um dossiê relatando vários depoimentos e comunicou ao Tribunal de Justiça que se tratava de um crime de latrocínio.

Segundo Franklin, o Tribunal não aceitou essa versão, e o juiz Vladson Bittencourt, que também investigava o caso como latrocínio, acabou sendo afastado. "Plantaram até droga no bolso dele (juiz Vladson), no Rio de Janeiro, para que ele fosse afastado do caso. Isso foi uma circunstância criada para afastar ele do caso porque o Tribunal não aceitava a tese de latrocínio", disse o advogado.

Em seu depoimento, Franklin Cunha também afirmou que o Tribunal de Justiça na época só aceitava no caso juízes que defendiam a tese de mando. Durante o depoimento, a acusação, representada pelo Ministério Público, tentou buscar contradições sobre a mudança de posicionamento do depoente, que manteve a tese de latrocínio.

Andamento do julgamento