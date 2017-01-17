Adolescentes do interior capixaba realizam sonho de estudar fora do Brasil

Cem estudantes da rede pública estadual vão realizar o sonho de fazer um intercâmbio com tudo pago pelo Governo do Estado. A novidade deste ano é que 23 alunos do interior foram selecionados para o programa. Os jovens viajam ainda no primeiro semestre para estudar nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Chile. O tempo de permanência fora do Brasil varia de três a cinco meses.

As bolsas são divididas em três modalidades: 30 vagas são no modalidade High School, com duração de cinco meses, para estudantes com idade entre 15 e 16 anos que vão viajar para os Estados Unidos ou Canadá; 62 bolsas são de curso intensivo de inglês, com duração de três meses, para estudantes maiores de 17 anos que vão estudar nos Estados Unidos, Canadá ou Inglaterra; e oito vagas para curso intensivo de espanhol, também com duração de três meses, no Chile, para maiores de 16 anos.

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A estudante Tablata Almeida, que completa 17 anos nesta quarta-feira (17), foi selecionada para viajar para a Inglaterra. Ela conta que estudava inglês todos os dias e praticava com colegas do estágio. O resultado de tanto esforço é que a jovem vai passar três meses na Europa aprimorando os conhecimentos de inglês e conhecendo uma nova cultura.

“A minha expectativa é me divertir muito, conhecer novas pessoas e coisas diferentes. Eu moro em Viana, uma cidade muito pequena, e vou viajar de avião para outro lado do mundo só para estudar. Isso é muito legal”, disse.

Quem já teve a experiência de um intercâmbio diz que a vida muda muito depois disso. É o caso da estudante Jussara de Azevedo, de 17 anos, que participou do programa do governo estadual em 2016. Ela passou seis meses nos Estados Unidos pela modalidade High School.

Convite

Jussara se saiu tão bem no intercâmbio que foi convidada pela escola americana para voltar ao país e concluir o Ensino Médio lá. “Eu consegui uma bolsa de estudos, de novo, para Minnesota, na mesma escola onde eu estudei, porque eu me esforcei muito e eles gostaram disso. Por isso, eles me deram essa nova bolsa para um segundo ano letivo”, contou.