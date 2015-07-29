Adolescente já era um 'antigo cliente' da polícia

O adolescente de 16 anos, acusado de assassinar um representante comercial, é “um antigo cliente da polícia”, disse ontem o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia. Ele se refere a antecedentes criminais que ele já possuía, como o envolvimento em tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas. O jovem chegou a sofrer duas apreensões nos anos de 2013 e 2014.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Garcia explicou que desde os 14 anos o jovem vem se envolvendo em ocorrências policiais. “Vem atuando em função da frouxidão da lei, da falta de expectativa de punição. O grande câncer deste País e a impunidade e quando envolve menor isso fica muito evidente”, acrescentou.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sec André Garcia - 28-07-15