Adolescente já era um 'antigo cliente' da polícia

O adolescente de 16 anos, acusado de assassinar um representante comercial, é “um antigo cliente da polícia”, disse ontem o secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia. Ele se refere a antecedentes criminais que ele já possuía, como o envolvimento em tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas. O jovem chegou a sofrer duas apreensões nos anos de 2013 e 2014.