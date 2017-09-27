Acusados de participação na morte de médica devem ir a júri popular

Presos acusados de participarem do assassinato da médica Milena Gottardi Crédito: Divulgação

Os seis envolvidos na morte da Médica Milena Gottardi devem ir a júri popular caso o Ministério Público ofereça denúncia em desfavor de todos os suspeitos. Milena foi assassinada no último dia 14, no estacionamento do Hospital Universitário (Hucam).

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O crime, segundo a polícia, foi encomendado pelo ex-marido de Milena, Hilário Frasson e pelo ex-sogro dela, Esperidião Carlos Frasson, 71 anos. Hermenegildo e Valcir da Silva são apontados pela polícia como os intermediários. Dionathas Alves Vieira seria o atirador e Bruno Broetto foi quem emprestou a moto utilizada no crime. Todos estão presos.

Na última semana, o Ministério Público Estadual designou os promotores Jerson Ramos de Souza, Paulo Panaro e Maxwel Miranda Araújo para atuar nesse caso junto a Promotoria de Justiça Criminal de Vitória.

De acordo com o promotor de Justiça Paulo Panaro, não é possível afirmar que esse caso vai para o júri popular, mas existe a possibilidade, caso o MP aceite a denúncia e após todo trâmite da Justiça, o juiz pronuncie pelo julgamento do júri. “A probabilidade de ser um julgamento pelo tribunal do júri é muito grande, mas é preciso aguardar essas duas fases processuais”, disse.

O promotor também destacou que caso Hilário seja denunciado pela participação na morte de Milena, ele não terá um julgamento diferenciado por ser policial civil. “Se ele for denunciado, será um acusado comum, igual aos outros, porque ele não tem prerrogativa de foro. Então, na parte criminal, ele será julgado como qualquer outro”, contou.