A Polícia Militar e a Polícia Civil prenderam, na manhã desta sexta-feira (24), um homem que estava com um mandado de prisão em aberto, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. De acordo com a PM, Isaac Guerreiro de Freitas é acusado de participação em vários homicídios e suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.
Acusado de participação em assassinatos é preso em Morada da Barra
O bairro onde ocorreu a prisão é o mesmo onde, no último sábado, morreu a jovem Thaís de Oliveira Rodrigues, de 22 anos. Thaís estava em um carro, acompanhada da família, quando o veículo foi parado por bandidos. Pelo menos dois tiros foram disparos. Um acabou acertando a jovem. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. O outro atingiu de raspão a avó da jovem.
O major Walter Araújo, da Polícia Militar, informou que ainda não é possível dizer se Isaac tem qualquer envolvimento com a morte de Thaís e que a investigação do crime acontece em sigilo.
O bairro Morada da Barra também ganhou destaque nos últimos dias porque vários muros do local estavam pichados com mensagens supostamente escritas por traficantes. Alguns recados ordenavam para que os motoristas abaixassem os vidros dos carros abaixados ao passar pelo local, e os motociclistas deveriam tirar os capacetes. As mensagens foram apagadas pela prefeitura de Vila Velha na última terça-feira (21).
A prisão aconteceu durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil, durante os trabalhos de investigações sobre a morte da jovem Thaís de Oliveira.