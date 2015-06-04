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Acupuntura auxilia tratamento de fertilidade, afirma especialista

Benefícios e novas técnicas de acupuntura estão sendo debatidos em Vitória no 1° Congresso Sudeste de Acupuntura Médica

Publicado em 04 de Junho de 2015 às 16:48

Publicado em 

04 jun 2015 às 16:48
Muitas pessoas pensam que a acupuntura só é indicada para tratamento da dor. Porém, essa técnica milenar pode ser utilizada para tratar casos de ansiedade, estresse, depressão, reações alérgicas e até infertilidade. Os benefícios e novas técnicas de acupuntura estão sendo debatidos em Vitória no 1º Congresso Sudeste de Acupuntura Médica. De acordo com a pediatra e acupunturista Márcia Lika Yamamura, a acupuntura vai auxiliar nos casos em que nem a mulher nem o homem possui algum problema de saúde e mesmo assim o casal não consegue ter filhos. Ela explica que o ideal é que a mulher comece a fazer acupuntura antes do início da gestação para conseguir engravidar e ter uma gestação tranquila.
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“Hoje é comum a mulher ter filho mais tardiamente o que torna comum a dificuldade de engravidar. A acupuntura trata essa infertilidade e existe estudos científicos que comprovam a eficácia. O ideal é que a mulher faça a acupuntura e o acompanhamento antes de engravidar”, afirmou à Rádio CBN Vitória.
A médica destacou que o fator emocional influencia muito quando uma mulher deseja ter um filho e a acupuntura também trabalha essa questão. “A acupuntura, não só com a inserção de pontos, mas com a filosofia que ela tem, que é a emoção causando a doença, a infertilidade, faz com que tenhamos uma eficácia muito maior no tratamento da infertilidade”, disse.
Clínicas
De acordo com o presidente do Colégio Médico de Acupuntura do Espírito Santo, Carlos Eduardo Mendes, a acupuntura já é utilizada no Estado para auxiliar no tratamento da fertilidade. “Várias clínicas de fertilidade, inclusive, aqui no Estado, têm o acompanhamento do acupunturista associado ao tratamento tradicional com resultados bem interessantes”, contou.
O médico também destacou que a acupuntura pode ser de grande utilidade para a Saúde Pública, principalmente na Atenção Primária, devido à sua alta resolutividade, associada ao baixo custo.

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