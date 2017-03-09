O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, nomeou nesta quinta-feira (09) novos secretários, subsecretários e assessores para compor a segunda metade do mandato. Ainda que tenha havido mudanças nas cadeiras, os novos integrantes do “time de Hartung” são, em sua maioria, velhos conhecidos da política capixaba.

Na nova equipe, estão políticos derrotados nas urnas, como Rodney Miranda (DEM), Giuliano Nader (PMDB) e Neucimar Fraga (PSD). Outros políticos que já tiveram seus mandatos encerrados também assumiram cargos.

Hartung afirmou que as escolhas foram pautadas no conhecimento e no perfil e conhecimento de cada um.

Your browser does not support the audio element. Acreditando estar melhor, Hartung escala velhos nomes para novo time

“Eu tenho um time. E quem quiser avaliar meu time, compare-o com o de qualquer outro gestor desse país em qualquer tempo. Esse time que é reforçado hoje, com gente talentosa nas várias áreas e precisamos misturar o talento com o conhecimento técnico-científico”, afirmou.

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