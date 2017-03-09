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POLÍTICA

Acreditando estar melhor, Hartung escala velhos nomes para "novo time"

Na nova equipe, estão políticos derrotados nas urnas, como Rodney Miranda (DEM), Giuliano Nader (PMDB) e Neucimar Fraga (PSD)

Publicado em 09 de Março de 2017 às 14:56

Publicado em 

09 mar 2017 às 14:56
O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, nomeou nesta quinta-feira (09) novos secretários, subsecretários e assessores para compor a segunda metade do mandato. Ainda que tenha havido mudanças nas cadeiras, os novos integrantes do “time de Hartung” são, em sua maioria, velhos conhecidos da política capixaba.
Na nova equipe, estão políticos derrotados nas urnas, como Rodney Miranda (DEM), Giuliano Nader (PMDB) e Neucimar Fraga (PSD). Outros políticos que já tiveram seus mandatos encerrados também assumiram cargos.
Hartung afirmou que as escolhas foram pautadas no conhecimento e no perfil e conhecimento de cada um.
Acreditando estar melhor, Hartung escala velhos nomes para novo time
“Eu tenho um time. E quem quiser avaliar meu time, compare-o com o de qualquer outro gestor desse país em qualquer tempo. Esse time que é reforçado hoje, com gente talentosa nas várias áreas e precisamos misturar o talento com o conhecimento técnico-científico”, afirmou. 
Crise na segurança
O chefe do executivo estadual também abordou a crise na segurança pública, que segundo ele, foi muito bem gerenciada pelo então governador em execício César Colnago (PSDB), que se mostrou preparado para assumir o Espírito Santo”. Sobre a economia do Estado, o Hartung reforçou o ajuste fiscal que têm sido desenvolvido desde o início da gestão destacando que permanecerá.

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