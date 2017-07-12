Em reunião nesta terça-feira (11), as associações de militares da Polícia Militar, o Governo do Estado e o Ministério Público Estadual chegaram a um acordo para encerrar ações judiciais, segundo o presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), tenente coronel Rogério Fernandes Lima.

Your browser does not support the audio element. Acordo entre Militares, Governo e MP encerra ações contra Associações de Militares

De acordo com o tenente coronel, ficou decidido que serão retiradas duas ações movidas contra as associações de militares. Os processos judiciais buscavam responsabilizar as associações pela paralisação da Polícia Militar em fevereiro deste ano.

Segundo o tenente coronel Rogério Fernandes Lima, uma das ações do Estado previa inclusive o pagamento de multa de até 3 milhões de reais para as associações. Ainda de acordo com o oficial, o acordo firmado nesta terça ainda não satisfez completamente os militares.

“As associações continuarão buscando diálogo sobre a melhoria salarial, melhores condições de trabalho, a questão de saúde, porque nós estamos com o Hospital da Polícia Militar com baixo atendimento de policiais, a questão de ingresso nos cursos de formação”, disse.

Participaram da reunião a Associação de Oficiais, a de Cabos e Soldados, a dos subtenentes e sargentos e a dos Bombeiros, segundo o tenente coronel Rogério Fernandes Lima, além do Ministério Público Estadual e da Procuradoria Geral do Estado, que representou o governo.

Em nota, A Procuradoria-Geral do Estado informou que, durante reunião de conciliação ocorrida nesta terça-feira (11) entre representantes do Estado e das associações dos policiais militares capixabas, sob a coordenação do Ministério Público Estadual (MPES), foi acordado, entre outros pontos, a reversão das transferências de militares realizadas nos meses de fevereiro e março deste ano, desde que requeridas pelos policiais transferidos. Também ficou definido que o acordo celebrado será encaminhado pelo MPES para homologação do Juízo da 3º Vara da Fazenda Pública de Vitória.