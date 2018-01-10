ACM Neto visitou Hartung no Espírito Santo Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), confirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é o nome do Democratas para disputar a presidência da República em 2018. Neto, que vai assumir o comando da sigla em fevereiro, admitiu, entretanto, que o partido não descarta que aliados de outros partidos assumam a cabeça da chapa.

ACM, Maia e o ministro da Educação, Mendonça Filho, lideranças nacionais do DEM, se encontraram com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB). Oficialmente, o encontro foi para anunciar investimentos em saneamento e educação, mas parte da agenda foi reservada e tratou sobre as perspectivas para as eleições.

Your browser does not support the audio element. ACM Neto diz que Maia e Hartung podem ser candidatos à presidência

O presidente da Câmara e Hartung desconversaram quando questionados sobre eleições e disseram que esse não foi o objetivo da agenda, mas o prefeito de Salvador admitiu que o grupo debateu, informalmente, o cenário para 2018. Mesmo confirmando que Maia é favorito para concorrer nas eleições, ACM reconheceu, em entrevista exclusiva rádio CBN, a possibilidade de aliados de outros partidos serem o líder da chapa com o DEM, citando o nome de Hartung.

"Dos atuais quadros do DEM, o nome que nós colocamos é o do presidente Rodrigo Maia. Maia teve um papel importante agora nesses últimos dois anos como garantidor da estabilidade política do país, da retomada da agenda econômica do Brasil, mas isso não significa uma imposição do DEM. Estamos abertos ao diálogo com outros partidos: o nosso diálogo com o governador Paulo Hartung é um exemplo disso. Hartung é um nome que não pode ser desconsiderado, que pode disputar qualquer cargo", afirmou ACM.

Já Maia disse que não tratou de eleições na conversa com Hartung, mas que tem certeza que os dois e o prefeito de Salvador vão caminhar juntos em 2018.

"Eu, o prefeito ACM Neto, que tem uma aprovação espetacular, o Paulo Hartung, o melhor governador do Brasil, estaremos juntos em um mesmo projeto, sem vaidade. O importante não são as pessoas", disse.