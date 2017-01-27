Acima de três mosquitos capturadas em 'armadilha', área é considerada de alto risco

Com o objetivo de monitorar em tempo real a infestação do mosquito Aedes aegypti no Espírito Santo, armadilhas serão instaladas pelas cidades para a captura desses insetos. As fêmeas são responsáveis pela transmissão de dengue, zika e chikungunya. A presença de três ou mais mosquitos transmissores na armadilha já é o suficiente para classificar a área, onde ocorra a captura, como uma região de alto risco. A empresa responsável pelo serviço informou que 7.323 armadilhas serão instaladas instaladas nos 78 municípios do Estado nas próximas semanas.

Uma taxa de indicadores de risco, através da quantidade de mosquitos presente no local, vai mostrar se a área tem um nível de ameaça moderada, alerta ou crítica. Se os insetos coletados na armadilha estiverem infectados, o risco é considerado maior do que crítico. Além disso, se houver ainda pessoas infectadas no local, o indicador aumenta.

Your browser does not support the audio element. Acima de três mosquitos capturados em ENTITY_apos_ENTITYarmadilhaENTITY_apos_ENTITY, área é considerada de alto risco

Ações previamente planejadas serão aplicadas nos locais de coleta dos mosquitos, dependendo do grau de risco, de acordo com a bióloga diretora executiva e científica da Ecovec, empresa responsável pelo sistema de monitoramento do Aedes aegypti, Cecília Marques Toledo.

"Essa armadilha que nós estamos trabalhando, ela tem o objetivo de monitoramento, então ela não é uma armadilha de coleta de mosquito em massa. Então o objetivo é coletar uma amostragem, só pra saber o que está acontecendo no local, então é uma armadilha de monitoramento", explicou em entrevista à Rádio CBN.

Pioneirismo

O Espírito Santo será o primeiro Estado a adotar esse sistema em todos os municípios. O método foi desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais. O custo total da implantação desta tecnologia é de R$ 3,2 milhões. O acompanhamento de agentes de saúde, quando ao monitoramento, será em tempo real e por meio de smartphones.