Um dos principais corredores viários de Vila Velha, a Avenida Champagnat, teve uma manhã agitada, com acidentes e interdições no trânsito nesta véspera de feriado prolongado de Corpus Christi. Logo no começo da manhã desta quarta-feira (3), uma batida entre um carro e uma motocicleta, no cruzamento com a Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, resultou na queda de um poste de sinalização e semáforo. O trânsito precisou ficar interditado durante a manhã. Em outro ponto da avenida, horas depois, um novo acidente entre um carro e uma moto causou transtornos no trânsito da região.No primeiro acidente, uma mulher conduzia um carro de passeio que se chocou com uma moto no cruzamento. De acordo com policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, uma jovem, 29, que conduzia um Volkswagen Polo, seguia pela avenida Champagnat quando, ao atravessar a avenida Hugo Musso, bateu no motociclista. Após a batida, ela ainda colidiu no poste de um semáforo do cruzamento, que acabou ficando danificado, e pendurado sobre a via. O trânsito ficou congestionado por cerca de três horas.

Your browser does not support the audio element. Acidentes provocam transtornos no trânsito às vésperas de feriadão em Vila Velha

Os policiais não sabem quem avançou o sinal vermelho. No entanto, suspeitam que quem ultrapassou o sinal foi o motociclista, uma vez que as câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que ele passa pela via, e dois carros, que estavam nas faixas laterais, estão parados.

O motociclista foi socorrido por uma ambulância do Samu para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Ele passa bem. Já a jovem - que, segundo os PMs, estava com olhos vermelhos e odor etílico, aparentando estado de embriaguez - se recusou a fazer o teste do bafômetro, e foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Ela foi liberada.

Outro avanço de sinal

Horas depois, outro carro e outra motocicleta se chocaram em um cruzamento da Champangnat, próximo a um supermercado da região. Segundo a Guarda Municipal, a moto atravessou um cruzamento no sinal vermelho e atingiu um veículo que estava passando com o sinal aberto. O motorista do carro, o engenheiro Rogério Aguiar, descreveu o acidente.