Carlos Alberto Amorim: "Nunca ocorreu esse tipo de ocorrência" Crédito: Caique Verli

Segundo ele, os profissionais costumam usar equipamentos de segurança e a fiscalização é muito rigorosa. Perguntado pela reportagem se dentre esses equipamentos consta a máscara de gás, Amorim afirmou que não está incluído porque nunca teve um acidente desse tipo em navios atracados no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Acidente que matou trabalhadores em navio é inédito no ES, diz sindicato

"É tudo muito novo, tudo com muitas informações. Não sabemos se foi gás, se foi vazamento no navio, se foi a concentração do gás criada pela madeira. Nunca ocorreu esse tipo de ocorrência", disse.

O sindicato acompanhou as famílias das vítimas na liberação dos corpos no DML de Vitória. Os três trabalhadores que morreram desmaiaram no porão, foram levados para o hospital, mas não resistiram.

O navio está atracado no Portocel e carregado com eucalipto. Uma das principais hipóteses é de um vazamento dentro do próprio navio ou pela queima do combustível. Outra é de que produtos aplicados para conservar a madeira durante o transporte teriam causado a intoxicação.

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público do Trabalho também abriu uma investigação para apurar irregularidades trabalhistas no navio. A Marinha também apura as causas e responsabilidades dessa tragédia.

A Polícia Federal e a Polícia Civil também fizeram perícias no local.

PORTOCEL