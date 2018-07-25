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Vazamento em Portocel

Acidente que matou trabalhadores em navio é inédito no ES, diz sindicato

"Nunca ocorreu esse tipo de ocorrência", afirmou o diretor do Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo, Carlos Alberto Amorim

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 11:00

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 jul 2018 às 11:00
Carlos Alberto Amorim: "Nunca ocorreu esse tipo de ocorrência" Crédito: Caique Verli
O diretor do Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo, Carlos Alberto Amorim, afirmou que o acidente que ocorreu no porão do navio no Portocel é inédito no Estado.
Segundo ele, os profissionais costumam usar equipamentos de segurança e a fiscalização é muito rigorosa. Perguntado pela reportagem se dentre esses equipamentos consta a máscara de gás, Amorim afirmou que não está incluído porque nunca teve um acidente desse tipo em navios atracados no Espírito Santo.
Acidente que matou trabalhadores em navio é inédito no ES, diz sindicato
"É tudo muito novo, tudo com muitas informações. Não sabemos se foi gás, se foi vazamento no navio, se foi a concentração do gás criada pela madeira. Nunca ocorreu esse tipo de ocorrência", disse.
O sindicato acompanhou as famílias das vítimas na liberação dos corpos no DML de Vitória. Os três trabalhadores que morreram desmaiaram no porão, foram levados para o hospital, mas não resistiram.
O navio está atracado no Portocel e carregado com eucalipto. Uma das principais hipóteses é de um vazamento dentro do próprio navio ou pela queima do combustível. Outra é de que produtos aplicados para conservar a madeira durante o transporte teriam causado a intoxicação.
INVESTIGAÇÃO
O Ministério Público do Trabalho também abriu uma investigação para apurar irregularidades trabalhistas no navio. A Marinha também apura as causas e responsabilidades dessa tragédia.
A Polícia Federal e a Polícia Civil também fizeram perícias no local.
PORTOCEL
Por nota, o Portocel lamentou o ocorrido e garantiu que está colaborando com as autoridades nas investigações.

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