O diretor do Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo, Carlos Alberto Amorim, afirmou que o acidente que ocorreu no porão do navio no Portocel é inédito no Estado.
Segundo ele, os profissionais costumam usar equipamentos de segurança e a fiscalização é muito rigorosa. Perguntado pela reportagem se dentre esses equipamentos consta a máscara de gás, Amorim afirmou que não está incluído porque nunca teve um acidente desse tipo em navios atracados no Espírito Santo.
Acidente que matou trabalhadores em navio é inédito no ES, diz sindicato
"É tudo muito novo, tudo com muitas informações. Não sabemos se foi gás, se foi vazamento no navio, se foi a concentração do gás criada pela madeira. Nunca ocorreu esse tipo de ocorrência", disse.
O sindicato acompanhou as famílias das vítimas na liberação dos corpos no DML de Vitória. Os três trabalhadores que morreram desmaiaram no porão, foram levados para o hospital, mas não resistiram.
O navio está atracado no Portocel e carregado com eucalipto. Uma das principais hipóteses é de um vazamento dentro do próprio navio ou pela queima do combustível. Outra é de que produtos aplicados para conservar a madeira durante o transporte teriam causado a intoxicação.
INVESTIGAÇÃO
O Ministério Público do Trabalho também abriu uma investigação para apurar irregularidades trabalhistas no navio. A Marinha também apura as causas e responsabilidades dessa tragédia.
A Polícia Federal e a Polícia Civil também fizeram perícias no local.
PORTOCEL
Por nota, o Portocel lamentou o ocorrido e garantiu que está colaborando com as autoridades nas investigações.