Acidente grave na avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer | Rádio CBN

Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em um grave acidente envolvendo dois veículos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no sentido Centro, na altura do Hospital Maternidade Santa Úrsula. A colisão aconteceu no início da tarde desta terça-feira (8), por volta das 13h25.

Testemunhas informaram que o motorista do Volkswagen Voyage, que seguia no sentido Serra, perdeu o controle do veículo, colidiu na lateral de um carro, subiu no canteiro central e invadiu a contramão. Em seguida bateu em um Fiat Siena, que capotou e bateu em um caminhão.

Acidente grave deixa vítimas presas às ferragens na Avenida Fernando Ferrari em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari | A Gazeta

De acordo com a Polícia Militar, no Fiat Siena havia três pessoas, entre elas, uma criança. O motorista e a criança foram socorridas. A mulher, que estava no carona, chegou a ficar presa às ferragens, mas foi socorrida. O motorista do Volkswagen Voyage teve ferimentos leves.