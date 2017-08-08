Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Acidente grave deixa vítimas presas às ferragens

Colisão foi na tarde desta terça-feira, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Publicado em 08 de Agosto de 2017 às 15:11

Publicado em 

08 ago 2017 às 15:11
Acidente grave na avenida Fernando Ferrari, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer | Rádio CBN
Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em um grave acidente envolvendo dois veículos na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no sentido Centro, na altura do Hospital Maternidade Santa Úrsula. A colisão aconteceu no início da tarde desta terça-feira (8), por volta das 13h25.
Testemunhas informaram que o motorista do Volkswagen Voyage, que seguia no sentido Serra, perdeu o controle do veículo, colidiu na lateral de um carro, subiu no canteiro central e invadiu a contramão. Em seguida bateu em um Fiat Siena, que capotou e bateu em um caminhão.
Acidente grave deixa vítimas presas às ferragens na Avenida Fernando Ferrari em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari | A Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, no Fiat Siena havia três pessoas, entre elas, uma criança. O motorista e a criança foram socorridas. A mulher, que estava no carona, chegou a ficar presa às ferragens, mas foi socorrida. O motorista do Volkswagen Voyage teve ferimentos leves.
Com informações de Patrícia Scalzer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Anvisa manda recolher lote de água Crystal por presença de bactéria; entenda
Imagem de destaque
Pecuária brasileira na 'lista suja': o que EUA dizem sobre trabalho forçado no Brasil ao propor mais tarifas
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados