Acidente grave deixa mortos e feridos no Sul do Estado

Grave acidente no Sul do Estado Crédito: Internauta

Pelo menos três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas em um grave acidente registrado no início da tarde deste sábado (2), na região de Soturno, na rodovia ES-164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. As primeiras informações são de que se trata de um ônibus de excursão que tombou numa descida, em um local conhecido como “Curva da Morte”. Havia 55 pessoas no coletivo. Duas pessoas morreram no local e os corpos estão presos às ferragens. A terceira vítima, uma criança, morreu após dar entrada em um hospital da região.

Segundo informações de testemunhas que passaram pelo local, o ônibus ficou atravessado no meio da rodovia, impedindo a passagem dos veículos nos dois sentidos. "Quando passamos tinha criança, idosos, famílias inteiras sendo retiradas pelas janelas do ônibus. Quem estava com escoriações era colocado em cima de caminhonetes e sendo levado para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim", contou uma mulher que passou pelo local.

Os primeiros motoristas a chegarem ao local tentaram ajudar os feridos até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O ônibus havia saído de Minas Gerais com destino à Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Estado.

A Polícia Militar informou que na lista de passageiros da excursão havia 55 pessoas. Por enquanto, há confirmação de que três pessoas morreram. Todos os feridos foram socorridos e estão sendo encaminhados ao hospital Santa Casa de Cachoeiro, onde o movimento é intenso e não é possível precisar o quadro de saúde de cada paciente.