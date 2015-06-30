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VITÓRIA

Acidente entre três veículos deixa motorista preso às ferragens na Rodovia Serafim Derenzi

A colisão aconteceu no início da tarde desta terça-feira

Publicado em 30 de Junho de 2015 às 17:26

Publicado em 

30 jun 2015 às 17:26
Três veículos se envolveram em um acidente na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, próximo ao antigo campus da Faesa II. A colisão aconteceu por volta das 12h40. Segundo informações da Guarda Municipal, o acidente foi entre um micro-ônibus, uma motocicleta e uma picape de uma empresa que presta serviços para a Cesan. O motorista da picape ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros está no local para socorrer a vítima. O trânsito segue lento no local.
Com informações do portal Gazeta Online

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