Acidente entre três veículos deixa motorista preso às ferragens na Rodovia Serafim Derenzi

Três veículos se envolveram em um acidente na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, próximo ao antigo campus da Faesa II. A colisão aconteceu por volta das 12h40. Segundo informações da Guarda Municipal, o acidente foi entre um micro-ônibus, uma motocicleta e uma picape de uma empresa que presta serviços para a Cesan. O motorista da picape ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros está no local para socorrer a vítima. O trânsito segue lento no local.