Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Estradas

Acidente entre duas carretas deixa homem ferido na BR 101, na Serra

Colisão foi traseira e a frente de um dos caminhões ficou destruída

Publicado em 01 de Agosto de 2017 às 11:44

Publicado em 

01 ago 2017 às 11:44
Um motorista ficou ferido em uma colisão envolvendo duas carretas na BR 101, em Laranjeiras, na Serra, no início da manhã desta terça-feira (1º). A vítima foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. Segundo testemunhas que estavam com o caminhoneiro, a vítima é do Rio Grande do Sul. Ele precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.
A colisão foi traseira e a frente de um dos caminhões ficou destruída. O acidente ocorreu por volta de 5h30 no sentido Serra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar como aconteceu o acidente. Segundo ouvintes da Rádio CBN, o Corpo de Bombeiros foi ao local do acidente. A carreta estava carregada de arroz e seguia para Aracruz.
Apesar de ser do Rio Grande do Sul o motorista havia parado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O chapeiro Márcio Crarimpo, de 51 anos, que vinha em outra carreta atrás, desde Cachoeiro, diz que a colisão aconteceu porque a carreta da frente freou e a de trás não conseguiu parar. “A gente vinha de Cachoeiro. Ele é do Rio Grande do Sul. Pelo que percebi, o motorista da frente parou e ele bateu na traseira. Não teve como parar”, declara.
A parte frontal da carreta ficou totalmente destruída. O cavalo mecânico foi retirado e uma outra carreta retirou a carroceria do local. O trânsito ficou muito lento na BR 101 nos dois sentidos por mais de três horas, já que houve demora na limpeza com serragem do óleo que ficou derramado na pista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem morre durante reparo de carro em Anchieta
Homem morre esmagado durante manutenção de carro em Anchieta
Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados