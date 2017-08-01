Acidente entre duas carretas deixa homem ferido na BR 101, na Serra

Um motorista ficou ferido em uma colisão envolvendo duas carretas na BR 101, em Laranjeiras, na Serra, no início da manhã desta terça-feira (1º). A vítima foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. Segundo testemunhas que estavam com o caminhoneiro, a vítima é do Rio Grande do Sul. Ele precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

A colisão foi traseira e a frente de um dos caminhões ficou destruída. O acidente ocorreu por volta de 5h30 no sentido Serra. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar como aconteceu o acidente. Segundo ouvintes da Rádio CBN, o Corpo de Bombeiros foi ao local do acidente. A carreta estava carregada de arroz e seguia para Aracruz.

Apesar de ser do Rio Grande do Sul o motorista havia parado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O chapeiro Márcio Crarimpo, de 51 anos, que vinha em outra carreta atrás, desde Cachoeiro, diz que a colisão aconteceu porque a carreta da frente freou e a de trás não conseguiu parar. “A gente vinha de Cachoeiro. Ele é do Rio Grande do Sul. Pelo que percebi, o motorista da frente parou e ele bateu na traseira. Não teve como parar”, declara.