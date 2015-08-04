Acidente entre carros e ônibus complica o trânsito na Avenida Vitória

Um acidente entre cinco veículos interdita parte da Avenida Vitória, em frente ao Banco do Brasil, no sentido Praia do Canto. Segundo a Guarda Municipal, o acidente envolveu 4 carros e um ônibus do Transcol, da linha 591. Os veículos ficaram muito danificados. No entanto, apenas uma pessoa foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves.

A Guarda Municipal ainda irá apurar as causas do acidente, mas segundo informações de testemunhas e do motorista do ônibus, o coletivo estava parado no semáforo quando um carro bateu nos outros provocando o engavetamento.