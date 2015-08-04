Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

COLISÃO

Acidente entre carros e ônibus complica o trânsito na Avenida Vitória

Veículos ficaram muito danificados. No entanto, apenas uma pessoa foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves

Publicado em 04 de Agosto de 2015 às 11:51

Publicado em 

04 ago 2015 às 11:51
Um acidente entre cinco veículos interdita parte da Avenida Vitória, em frente ao Banco do Brasil, no sentido Praia do Canto. Segundo a Guarda Municipal, o acidente envolveu 4 carros e um ônibus do Transcol, da linha 591. Os veículos ficaram muito danificados. No entanto, apenas uma pessoa foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves.
A Guarda Municipal ainda irá apurar as causas do acidente, mas segundo informações de testemunhas e do motorista do ônibus, o coletivo estava parado no semáforo quando um carro bateu nos outros provocando o engavetamento.
Alguns dos veículos foram removidos, um Gol e o Transcol permanecem na pista. O trânsito está fluindo com muita lentidão. Os motorista que seguem para a Praia do Canto ou Bento Ferreira devem desviar para Avenida Beira-Mar, onde o trânsito está fluindo bem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Cartórios - 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados